"Gladiator 2": Wypadek na planie filmu

Zdjęcia do sequela hitu Ridleya Scotta z 2000 roku realizowane są obecnie w Maroku. To właśnie tam doszło do wypadku, w którym ucierpiało kilku członków ekipy.

"Podczas kręcenia zaplanowanej sekwencji kaskaderskiej, doszło do wypadku, w którym kilkoro członków ekipy doświadczyło niezagrażających życiu obrażeń. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i medyczne były na miejscu i mogły szybko zadziałać. Poszkodowani są w stanie stabilnym i otrzymują leczenie" - powiedział rzecznik Paramount Pictures.

Jak donosi "Variety" pomocy medycznej potrzebowało 6 osób, 4 przebywają obecnie w szpitalu. Z wstępnych informacji wynika, że obrażenia poszkodowanych związane są z poparzeniami. Wiadomo też, że w wypadku nie uczestniczyła obsada aktorska.

"Gladiator 2": Co wiemy o sequelu kultowej produkcji?

O kontynuacji "Gladiatora" głośno jest już od 2018 roku. To właśnie wtedy, wraz z informacją o rozpoczęciu prac nad scenariuszem, zaprezentowano też krótki opis fabuły planowanego filmu. Jego bohaterem miałby być Lucius, bratanek cesarza Kommodusa, który pozostaje pod wielkim wpływem męstwa zaprezentowanego przez Maximusa.

Głównym bohaterem produkcji, tak jak zapowiadano kilka lat wcześniej, będzie Lucius, w którego wcieli się właśnie Paul Mescal . W "Gladiatorze" rolę Luciusa zagrał Spencer Treat Clark , który z powodzeniem kontynuuje karierę aktorską, ale twórcy zdecydowali się na zmianę.

Zdjęcie Paul Mescal / IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto / AFP

Mescal to 26-letni Irlandczyk, którego widzowie mogą kojarzyć z roli Connella w serialu "Normalni ludzie". Gwiazdor jakiś czas temu zagrał także w filmie "Córka" , a teraz można go oglądać w "Aftersun" . Za główną rolę w produkcji Charlotte Wells otrzymał pierwszą w swojej karierze nominację do Oscara.

Oprócz niego na ekranie zobaczymy: Pedro Pascala, Denzela Washingtona oraz Connie Nielsen.

