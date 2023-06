Spielberg wiedział, że bierze udział w czymś wyjątkowym. Należało więc oszlifować historię. Książka Crichtona była niezwykle brutalna i mroczna. Reżyser chciał ją nieco złagodzić i okroić niepotrzebne wątki. Robert Zemeckis poradził mu zatrudnić Davida Keoppa, z którym pracował przy "Ze śmiercią jej do twarzy". Największym problemem dla scenarzysty okazało się ograniczenie pseudonaukowej ekspozycji. Keopp dwoił się i troił, by upchnąć w filmie najważniejsze informacje dotyczące przywrócenia dinozaurów do życia. W końcu zdesperowany krzyknął do Spielberga: "Co mamy zrobić? Wrzucić tam małego animka, Pana DNA?". Reżyser był zachwycony tym pomysłem. W gotowym filmie ekspozycja dokonuje się w czasie animowanej prezentacji, którą oglądają bohaterowie. Występujący w niej rysunkowy Pan DNA objaśnia im (i przy okazji widzom) naukowe tajemnice stojące za wyspą dinozaurów.

Wideo Jurassic Park Trailer

Na polecenie Spielberga Keopp zmienił także charakter niektórych postaci. Dotyczyło to przede wszystkim Johna Hammonda, w książce bezwzględnego biznesmena, w filmie przedstawionego jako zafascynowanego dinozaurami przemiłego starszego pana. Reżyserowi zależało na tym, ponieważ identyfikował się najmocniej właśnie z tą postacią. Spielberg zdecydował także, by usunąć początkowy atak małych dinozaurów na kilkuletnią dziewczynkę. Ten znalazł się w sequelu, "Zaginionym świecie" z 1997 roku. Te same dinozaury w literackim pierwowzorze zabijały zagubionego Hammonda. W filmie starzec uszedł z życiem, a scena także trafiła do kontynuacji, tyle że dotyczyła innej postaci.

Harrison Ford odrzucił rolę w "Parku Jurajskim"

Spielberg od początku widział Laurę Dern w roli paleobotaniczki Elle Sattler. Aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami z Nicolasem Cage’em, swoim filmowym partnerem z "Dzikości serca". "Robisz film o dinozaurach? Nie można odmówić udziału w filmie o dinozaurach! Film o dinozaurach to marzenie mojego życia!" - ekscytował się gwiazdor "Wpływu księżyca". Po jego entuzjastycznej reakcji Dern zdecydowała się na rozmowę ze Spielbergiem. "Wiem, że kręcisz swoje kino niezależne, ale chcę, żeby dinozaury cię goniły, żebyś była pod wrażeniem dinozaurów i żebyś doświadczyła przygody swojego życia. Zrobisz to ze mną?" - spytał reżyser. Dern nie potrafiła mu odmówić. Jeff Goldblum także był pierwszym wyborem do roli doktora Iana Malcolma, matematyka wyznającego teorię chaosu. Mimo to przeprowadzono przesłuchania innych aktorów. Szczególnie dobrze wypadł nieznany wówczas szerzej Jim Carrey. Ostatecznie producenci zdecydowali się jednak na Goldbluma.

Ze znalezieniem odtwórcy roli doktora Alana Granta, głównego bohatera, było o wiele więcej problemów. Pierwszym wyborem twórców był William Hurt. Ten odrzucił ofertę i nawet nie przeczytał scenariusza. W 2011 roku podczas obchodów trzydziestej rocznicy premiery "Poszukiwaczy zaginionej Arki" Harrison Ford zażartował, że Spielberg obsadza go tylko w roli Indiany Jonesa. "Muszę cię poprawić" - wtrącił reżyser. "Wiecie, komu zaproponowałem udział w ‘Parku jurajskim’ w pierwszej kolejności? Temu gościowi". Nie wiadomo, dlaczego Ford odrzucił ofertę. Podobnie zrobili Kurt Russell i Richard Dreyfuss. W końcu Spielberg poprosił o spotkanie z Samem Neillem . Aktor przyjechał do jego posiadłości i przez pół godziny słuchał o dinozaurach. Po dwóch dniach dowiedział się, że ma rolę, a trzy albo cztery tygodnie później był już na Hawajach, gdzie właśnie rozpoczynały się zdjęcia do "Parku Jurajskiego". "To wszystko stało się bardzo szybko. Nie czytałem książki, nic o tym nie wiedziałem, nic o tym nie słyszałem, a mimo to w kilka tygodni dostałem pracę u Spielberga" - wspominał Neill w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".

Rolę Johna Hammonda, geniusza i milionera stojącego za Parkiem Jurajskim, początkowo zaproponowano Seanowi Connery’emu. Gdy odmówił, zwrócono się do Richarda Attenborough . Nie był to oczywisty wybór. Attenborough, kiedyś ceniony i nagradzany aktor, od kilkunastu lat w niczym nie zagrał. Zamiast tego skupił się na swojej karierze reżyserskiej, a jego "Gandhi" otrzymał w 1983 roku aż osiem Oscarów. Mimo to zgodził się przerwać dla Spielberga aktorską emeryturę.

Zdjęcie Richard Attenborough w filmie "Park Jurajski" / Murray Close / Getty Images

Role jego wnuków, Lex i Tima, powędrowały do Ariany Richards i Josepha Mazzello. Na castingu poproszono dziewczynkę, by krzyczała jak najgłośniej. Richards żartowała, że zaangażowano ją, ponieważ jej taśmy były najgłośniejsze. Jej krzyk zbudził podobno żonę Spielberga, która z zaniepokojeniem pobiegła do pokoju dzieci, by sprawdzić, czy nic im nie jest. Mazzello brał z kolei wcześniej udział w castingu do "Hooka". Usłyszał wówczas, że jest za młody. Spielberg obiecał mu wtedy, że niedługo znajdzie dla niego odpowiednią rolę - i słowa dotrzymał.

Zdjęcie Joseph Mazzello i Ariana Richards w scenie z filmmu "Park Jurajski' / Universal / Getty Images

Najsłynniejsza scena - atak tyranozaura na samochód terenowy

Preprodukcja filmu trwała aż 25 miesięcy. Zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu 1992 roku na Hawajach. Realizacja przebiegała bez większych problemów aż do ostatniego dnia na planie. Spielberg obudził się o czwartej rano i zauważył, że obsługa hotelu zbiera wszystkie składane krzesełka przy basenie. Zaniepokojony włączył telewizor. W ich kierunku zmierzał huragan Iniki - największy, jaki kiedykolwiek uderzył w Hawaje. Cała ekipa filmowa zgromadziła się w sali balowej. "Jedyną rzeczą do oderwania myśli, jedyną, którą ktoś z jakiegoś powodu ze sobą wziął, był katalog Victoria’s Secret. W najczarniejszej godzinie to on dodawał nam otuchy" - wspominał Neill dla "Entertainment Weekly". Spielberg zajął Richards i Mazzello opowieściami o duchach, które wystraszyły ich bardziej od samego huraganu. Tymczasem Kennedy zaczęła szukać sposobu na szybkie przetransportowanie wszystkich do Los Angeles. W Honolulu natknęła się przypadkiem na pilota, który pracował przy "Poszukiwaczach zaginionej Arki", a przy okazji latał ogromnym samolotem transportowym. Dzięki temu dzień po przejściu żywiołu wszyscy szybko przenieśli się do Los Angeles, by tam kontynuować prace nad filmem. Z powodu huraganu i zniszczenia przez niego scenografii nie zrealizowano kilku scen, między innymi śmierci postaci granej przez Samuela L. Jacksona.