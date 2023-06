Kate Capshaw: Karierę rozpoczęła od posady nauczycielki

Kate Capshaw urodziła się 3 listopada 1953 roku. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie w Missouri, a następnie podjęła pracę jako nauczycielka. Poślubiła Roberta Capshawa, który pełnił stanowisko dyrektora jednego z liceów, a obecnie jest biznesmenem. Małżeństwo wspólnie powitało na świecie dziecko - Jessicę. Ich 4-letni związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem.

Kate postanowiła porzucić zawód nauczycielki i spróbować swoich sił w aktorstwie. Wyprowadziła się wraz z rodziną do Nowego Jorku, który miał zapewnić jej nowe możliwości. Początki prób zaistnienia w Hollywood nie były jednak łatwe. Agencje twierdziły, że Kate jest za stara do rozpoczęcia kariery aktorskiej. Podczas swojej przeprowadzki do Nowego Jorku miała 25 lat. Polecono jej nawet powrót do profesji nauczyciela.

Kate, jesteś trochę za stara. Nie wszystko jest dostępne dla twojej grupy wiekowej. Powinnaś po prostu wrócić do szkoły Powiedział przyszłej aktorce jeden z agentów

Zdjęcie Kate Capshaw / Paramount Pictures / Lucasfilm/Collection Christophel/East News / East News

Kate Capshaw: Zrealizowała marzenia o aktorstwie

Upór i konsekwencja Capshaw sprawiły jednak, że ostatecznie udało się jej spełnić marzenie. Podpisała kontrakt z agencją Ford Model Agency i rozpoczęła lekcje gry oraz śpiewu. W 1981 roku zadebiutowała w telewizji. Rozpoczęła od niewielkiej roli w operze mydlanej "Egde of Night", a następnie dostała angaż do głównej roli w komedii "Little Sex" u boku Tima Mathesona. Podczas swojego debiutu na ekranie kinowym aktorka miała 28 lat.

"Indiana Jones" przełomem w życiu zawodowym i prywatnym aktorki

Prawdziwym przełomem i punktem zwrotnym w jej karierze było wygranie castingu do filmu " Indiana Jones i Świątynia Zagłady " (1884 rok). Kate Capshaw zagrała jedną z głównych ról u boku Harrisona Forda . Rola Willie Scott szybko przyniosła jej uznanie w Hollywood, ugruntowując pozycję aktorki. Do dziś jest to jej najpopularniejsza kreacja.

Wygranie castingu do filmu "Indiana Jones i Świątynia Zagłady" było dla niej przełomowym momentem w życiu, nie tylko w kwestii zawodowej. To właśnie na planie zdjęciowym poznała reżysera produkcji - Stevena Spielberga . Szybko złapali wspólną więź i zakochali się w sobie.

Zdjęcie Harrison Ford i Kate Capshaw na planie filmu "Indiana Jones i Świątynia Zagłady" / Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images / Getty Images

Capshaw i Spielberg połączyło uczucie

Spielberg związał się z Kate Capshaw w 1988 roku, a chwilę później para zamieszkała razem. W tym samym okresie reżyser rozwiódł się również ze swoją żoną - Amy Irving. Steven i Kate pobrali w 1991 roku na Long Islnad w Nowym Jorku.

Steven i ja jesteśmy partnerami, a nasze wspólne życie jest, że tak powiem, naszą produkcją wyznała Capshaw

Po roli w "Indianie Jonesie i Świątyni Zagłady" Kate wystąpiła w takich filmach, jak "Miasto wichrów" (1984 rok) "Kosmiczny obóz" (1986) czy "Czarny deszcz" (1989). Po wyjściu za mąż za Spielberga jej aktywność zawodowa zmalała. Na dużym ekranie po raz ostatni pojawiła się w 1999 roku w filmie "List Miłosny". W 2002 roku wystąpiła jeszcze w produkcji telewizyjnej "Prosto na wschód".



Małżeństwo ze Spielbergiem było jednocześnie początkiem odejścia Kate Capshaw od aktorstwa. W późniejszych produkcjach nie udało jej się przebić roli w "Indianie Jonesie". Z każdym rokiem jej aktywność aktorska zmniejszała się coraz bardziej, a Capshaw postanowiła skupić się na rodzicielstwie i związku.

Zdjęcie Steven Spielberg i Kate Capshaw / P.Lehman/Future Publishing via Getty Images / Getty Images

Kate Capshaw i Steven Spielberg: Tworzą udany związek

Para wychowuje dziś wspólnie aż 7 dzieci. W 1990 roku na świat przyszło ich pierwsza wspólna córka - Sasha. Razem doczekali się się wspólnie jeszcze dwójki dzieci - Sawyera i Destry Allyn. Adoptowali także dwójkę pociech - Theo i Mikaela oraz mają po jednym dziecku ze swoich poprzednich małżeństw. Kate jest matką Jessicy, a Steven ojcem Maxa.

Kate Caspahw od ponad dwóch dekad nie wystąpiła w żadnej produkcji. Zamknęła temat aktorstwa i skupiła się na macierzyństwie. Jej małżeństwo z Stevenem Spielbergiem pozostaje dziś jednym z najtrwalszych związków w Hollywood. Wspólnie cieszą się z wychowywania swoich dzieci. Para angażuje się również w liczne akcje charytatywne.

W tym roku Kate Capshaw skończy 70 lat. Nic nie przemawia jednak za tym, że zdecyduje się na powrót do aktorstwa. Długa przerwa trwająca od ponad 20 lat sprawiła, że fani przestali wierzyć w taką możliwość. Czy wystąpi jeszcze w jakiejś produkcji?

Zdjęcie Kate Capshaw i Steven Spielberg / Traverso/L'Oreal/Getty Images / Getty Images

