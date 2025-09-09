Choć w ostatnich latach zauważamy rosnące znaczenie platform streamingowych, kino w krajach azjatyckich ma się naprawdę dobrze. Sekcja Asian Cinerama na 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków jest tego doskonałym przykładem. Organizatorzy uchylili rąbka tajemnicy i ogłosili trzy znakomite tytuły, z którymi będzie można się zapoznać podczas tegorocznej edycji. To filmy, które cieszyły się w kinach dużą popularnością i jednocześnie poruszały w widzach najczulsze struny.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: sekcja Asian Cinerama

W tegorocznej sekcji Asian Cinerama znajdą się m.in. takie filmy, jak:

"Chmura" (reż. Kiyoshi Kurosawa, Japonia 2024, 124’), tylko kino

Nowy thriller Kiyoshiego Kurosawy wypełnione jest grozą, która sączy się z nawet pozornie błahych elementów codzienności. Główny bohater, Yoshii, zajmuje się detaliczną flipperką. Na ryzyku buduje swoje życie. Cokolwiek wpadnie mu w oko na internetowych aukcjach, najpierw skupuje taniej, by później sprzedać drożej, dorabiając do przedmiotów sztuczną narrację o ich wyjątkowości. Bez reszty pochłonięty własnym celem, konstruuje małe imperium sukcesu - wokół jednak zaczyna gęstnieć chmura tych, których po drodze oszukał i którzy pragną zemsty.

"Zasób ludzki" (reż. Nawapol Thamrongrattanarit, Tajlandia 2025, 122’), tylko kino

Powrót ulubieńca pięciosmakowej publiczności. Nowy film reżysera skupia się na Fren, która pracuje w dziale HR dużej tajskiej korporacji. szefostwo - niewidoczne, lecz wszechobecne - notorycznie nadużywa praw pracowników. Kiedy bohaterka otrzymuje zadanie, by zatrudnić nową osobą, staje przed moralnym dylematem. W międzyczasie dowiaduje się, że zaszła w ciążę. Waha się jednak, czy mówić o tym partnerowi, z którym łączy ją coraz bardziej dogasająca relacja.



"Ostatni taniec" (reż. Anselm Chan, Hongkong 2024, 126’), kino+online

"Ostatni taniec" to świetny przykład na to, że kino hongkońskie powoli znów odnajduje swój głos. Opowiada o społeczeństwie, które walczy o zachowanie swojej tożsamości, balansując pomiędzy tradycją a modernizacją. Bohaterem jest Dominic, który wchodzi w branżę funeralną, gdy przez pandemię organizacja wesel przestaje się opłacać, co wpędza go w spore długi. Nowe zajęcie to dla niego po prostu biznes. Ponadto ma pomysł, jak mógłby unowocześnić pochówki. Na przeszkodzie zmian staje jednak współwłaściciel firmy - taoistyczny mnich Man, który odprawia rytuały, towarzyszące ostatniej drodze zmarłych. Jego konserwatywne poglądy stają się zarzewiem napięć - zarówno z Dominiciem, jak i z własną rodziną. Pokazana w filmie historia stawia pytanie o to, jak kultywować tradycję w świecie, który zmienia się tak szybko?

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada). 9 września rozpoczęto sprzedaż karnetów. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

