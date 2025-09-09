Ogłoszono sequel filmu, który jeszcze nie miał premiery. Będzie hit?
"Na krawędzi" z Sylvesterem Stallone’em to klasyka kina akcji lat 90.. Produkcja zarobiła imponujące 255 milionów dolarów na całym świecie, a po latach doczekała się rebootu z Lily James i Pierce'em Brosnanem w rolach głównych. Co ciekawe, studio już pracuje nad sequelem nowej wersji, jeszcze przed jej premierą.
"Na krawędzi" ("Cliffhanger") z Sylvesterem Stallone’em to klasyk kina akcji z lat 90., w reżyserii Renny’ego Harlina. Gwiazdor wcielił się w postać Gabe’a Walkera, ratownika górskiego. Jego postać borykała się z poczuciem winy po tragicznym wypadku dziewczyny przyjaciela. Pewnego razu z gór dotarła wiadomość, że pasażerowie rozbitego samolotu potrzebują pomocy. Gabe wyruszył na pomoc, nie wiedząc, kim tak naprawdę są poszkodowani.
Kultowy film okazał się hitem i do tej pory pozostaje jednym z najbardziej kasowych ekranizacji w karierze amerykańskiego aktora. W roku, w którym debiutował na ekranach, film "Na krawędzi" zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie.
Początkowo planowano nakręcić sequel filmu "Na krawędzi", w którym do roli ratownika górskiego miał powrócić Sylvester Stallone. Projekt jednak przeszedł radykalną zmianę. Zrezygnowano z kontynuacji na rzecz rebootu. Tym samym Stallone nie pojawi się na ekranie, a jego miejsce w obsadzie zajęli Lily James i Pierce Brosnan. Obecnie film znajduje się w fazie postprodukcji.
Nowa wersja "Na krawędzi" opowie historię Raya Coopera (Brosnan), który prowadzi luksusowy ośrodek wypoczynkowy przeznaczony dla zamożnych turystów.. Podczas rodzinnej wyprawy w góry dochodzi do tragedii, a jego córka Naomi (James) musi zmierzyć się nie tylko z ekstremalnym żywiołem, ale i własnymi lękami, stając do dramatycznej walki o przetrwanie.
Co ciekawe, zanim reboot zdążył trafić do kin, studio ogłosiło już prace nad sequelem. To wyraźny sygnał, że producenci wiążą z tą franczyzą duże nadzieje.
