"Na krawędzi" ("Cliffhanger") z Sylvesterem Stallone’em to klasyk kina akcji z lat 90., w reżyserii Renny’ego Harlina. Gwiazdor wcielił się w postać Gabe’a Walkera, ratownika górskiego. Jego postać borykała się z poczuciem winy po tragicznym wypadku dziewczyny przyjaciela. Pewnego razu z gór dotarła wiadomość, że pasażerowie rozbitego samolotu potrzebują pomocy. Gabe wyruszył na pomoc, nie wiedząc, kim tak naprawdę są poszkodowani.

Kultowy film okazał się hitem i do tej pory pozostaje jednym z najbardziej kasowych ekranizacji w karierze amerykańskiego aktora. W roku, w którym debiutował na ekranach, film "Na krawędzi" zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie.

"Na krawędzi": ogłoszono kontynuację filmu, który jeszcze nie miał premiery

Początkowo planowano nakręcić sequel filmu "Na krawędzi", w którym do roli ratownika górskiego miał powrócić Sylvester Stallone. Projekt jednak przeszedł radykalną zmianę. Zrezygnowano z kontynuacji na rzecz rebootu. Tym samym Stallone nie pojawi się na ekranie, a jego miejsce w obsadzie zajęli Lily James i Pierce Brosnan. Obecnie film znajduje się w fazie postprodukcji.

Nowa wersja "Na krawędzi" opowie historię Raya Coopera (Brosnan), który prowadzi luksusowy ośrodek wypoczynkowy przeznaczony dla zamożnych turystów.. Podczas rodzinnej wyprawy w góry dochodzi do tragedii, a jego córka Naomi (James) musi zmierzyć się nie tylko z ekstremalnym żywiołem, ale i własnymi lękami, stając do dramatycznej walki o przetrwanie.

Co ciekawe, zanim reboot zdążył trafić do kin, studio ogłosiło już prace nad sequelem. To wyraźny sygnał, że producenci wiążą z tą franczyzą duże nadzieje.