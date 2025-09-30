Główni bohaterowie filmu "All Of You", Simon i Laura, są najlepszymi przyjaciółmi ze studiów. Laura poddaje się testowi, który rzekomo pozwala naukowo określić prawdziwą bratnią duszę. Simon, choć sceptycznie nastawiony, i tak opłaca badanie dla Laury. Gdy kobieta poddaje się testowi, okazuje się, że jej wynik wskazuje kogoś innego, a nie Simona, co wywołuje emocjonalne napięcia między przyjaciółmi.

W rolach głównych wystąpili: znany z serialu "Ted Lasso" Brett Goldstein oraz Imogen Poots, którą oglądaliśmy m.in. w produkcji "Peryferia". Partnerują im: Zawe Ashton, Steven Cree i Jenna Coleman. Film wyreżyserował William Bridges, który współtworzył również scenariusz z Goldsteinem. W wywiadach twórcy przyznali, że nad projektem pracowali aż 10 lat.

"All Of You": filmowa nowość od Apple TV+

"All of You" zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w zeszłym roku. Kilka dni temu trafił na platformę Apple TV+. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja uzyskała 76% pozytywnych ocen od krytyków i 74% od widzów, co jest całkiem dobrym wynikiem, jak na film z tego gatunku. Jest uważany za odświeżające podejście do rom-comów dzięki połączeniu emocji i futurystycznego konceptu.

Obecnie "All Of You" zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni na platformie giganta streamingowego. Wyprzedza m.in. "Od góry do dołu" oraz "Wąwóz".

