"Eternals" to opowieść na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel Comics . Futurystyczna historia, ukazuje nowych superbohaterów, a konkretnie pradawne, kosmiczne istoty.

Eternals, to tytułowa, nieśmiertelna rasa, która potajemnie – od wielu tysięcy lat – zamieszkuje Ziemię. Po emocjonujących wydarzeniach przedstawionych w filmie "Avengers: Koniec gry" , nadludzka grupa Eternals decyduje się wyjść z ukrycia. Te nadprzyrodzone istoty muszą stawić czoła i stoczyć walkę z najstarszymi wrogami ludzkości – Dewiantami.

"Eternals": Plejada gwiazd

W produkcji "Eternals" możemy podziwiać znakomitą plejadę hollywoodzkich gwiazd. W rolach głównych występują w nim Angelina Jolie , Salma Hayek , Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani , Brian Tyree Henry oraz Dong-seok Ma.

Angelina Jolie na premierze filmu "Eternals" 1 / 4 Dla Angeliny Jolie "Eternals" to druga tegoroczna produkcja kinowa. W czerwcu premierę miał thriller "Ci, którzy życzą mi śmierci", w którym gwiazda wcieliła się w rolę Hannah, strażaczki rozpamiętującej śmierć trzech osób, których nie zdołała uratować przed ogniem. Źródło: Getty Images Autor: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic udostępnij

"Eternals": Twórcy, zwiastun

Pieczę nad filmem objęła oscarowa reżyserka chińskiego pochodzenia - Chloé Zhao , natomiast scenariusz, to owoc jej współpracy z Patrickiem Burleighiem.

Za ścieżkę dźwiękową do filmu odpowiedzialny jest kompozytor irańskiego pochodzenia Ramin Djawadi. Ma on na swoim koncie muzyczne hity do takich produkcji, jak: "Starcie tytanów", "Pacific Rim", "Warcraft", czy serialu "Gra o tron".

"Eternals" zalicza się do IV Fazy Marvel Cinematic Universe. To również dwudziesty szósty film wchodzący w skład franczyzy.

Wideo "Eternals" [trailer]

