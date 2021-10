Trzeci film tzw. Czwartej Fazy Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) zadebiutuje w kinach na całym świecie tydzień po swojej rzymskiej premierze. Począwszy od 3 listopada "Eternals" będzie wprowadzany stopniowo na kolejnych rynkach. W Polsce premiera filmu Chloe Zhao została zaplanowana na 5 listopada.

"Eternals": O czym film? Kto występuje?

Film "Eternals" opowiada o nowej grupie superbohaterów w Kinowym Uniwersum Marvela. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach, które pokazano w filmie "Avengers. Koniec gry", muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Zhao.



Reklama

Wideo "Eternals" [trailer]

W rolach głównych występują w nim Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry oraz Dong-seok Ma.



Organizatorzy festiwalu w Rzymie zapowiadają, że podczas premiery filmu gościć będą kilka jego gwiazd, jednak nie zostały podane żadne konkretne nazwiska. We wrześniu tego roku Chloe Zhao uczestniczyła już w innym włoskim festiwalu, będąc członkinią jury imprezy w Wenecji.

Wideo "Eternals" [trailer 2]

Festiwal Filmowy w Rzymie potrwa w dniach od 14 do 24 października. 6 października ogłoszony zostanie pełny program tego wydarzenia.



W jego trakcie uhonorowani za swój dorobek zostaną Quentin Tarantino i Tim Burton.