"Eternals": Pierwszy film Marvela ze scenami seksu

W filmach z Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) próżno szukać scen seksu, a nawet romansowania czy pocałunków. Ratujący wszechświat superbohaterowie po prostu nie mają czasu na takie rzeczy. Tym bardziej intryguje uzasadnienie ratingu PG-13 dla filmu Chloe Zhao "Eternals", który będzie miał premierę już 5 listopada tego roku.



Seks w filmie Marvela?

Widzowie poniżej trzynastego roku życia nie będą mogli zobaczyć go z powodu "przemocy i akcji, niewłaściwego języka oraz krótkich scen seksu". Warto jednak pamiętać, że takie uzasadnienie mocniej brzmi niż potem wygląda. Dość powiedzieć, że aby otrzymać kategorię wiekową PG-13 w filmie może znaleźć się maksymalnie jedno słowo "fuck". Można więc być pewnym, że nawet jeśli dojdzie do jakiejś sceny seksu, to kamera "odwróci się" w odpowiednim momencie.



Biorąc pod uwagę to, co już wiadomo o filmie "Eternals", wydaje się, że pod względem wątków romantycznych może on być najciekawszą dotychczasową produkcją Marvela. Zwiastun filmu Chloe Zhao zdradził m.in., że zobaczymy w nim historię miłosnego trójkąta pomiędzy postaciami granymi przez Gemmę Chan, Richarda Maddena i Kita Harringtona.

"Eternals" zapowiada się na przełomowy film nie tylko ze względu na ewentualne sceny seksu. W filmie zobaczymy m.in. pierwszego homoseksualnego superbohatera w produkcjach MCU. To grany przez Briana Tyree Henry’ego Phastos. Pojawią się tu też pierwszy koreański superbohater (Gilgamesh grany przez Dona Lee) oraz pierwsza głucha superbohaterka w MCU (Makkari, w którą wciela się przez Lauren Ridloff).

"Eternals": O czym film? Kto występuje?

Film "Eternals" opowiada o nowej grupie superbohaterów w Kinowym Uniwersum Marvela. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach, które pokazano w filmie "Avengers. Koniec gry", muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Zhao. W rolach głównych występują w nim Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry oraz Dong-seok Ma.