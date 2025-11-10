Epickie widowisko ma być zupełnie nową historią. Dla starych i nowych fanów

"Star Wars: Starfighter": nowa przygoda w świecie "Gwiezdnych wojen"

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, jednak ze szczątkowych informacji wynika, iż widzowie będą śledzić przygody pilota starającego się uchronić młodego chłopca przed niebezpieczeństwami galaktyki.

Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Reżyseruje Shawn Levy, a w obsadzie Ryan Gosling, Mia Goth i Matt Smith oraz Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams.

"Od dnia, kiedy zadzowniła do mnie Kathy Kennedy, aby zaproponować mi stworzenie oryginalnej historii w świecie 'Gwiezdnych wojen', to doświadczenie jest dla mnie, osobiście i jako twórcy, spełnieniem marzeń" - napisała Levy w oświadczeniu.

"Star Wars: Starfighter": Levy o nowym filmie

W najnowszym wywiadzie z serwisem Collider Levy stwierdził: "To zupełnie inny film - to nowa opowieść, nie sequel, nie prequel. To nowe postacie, nowa linia czasowa. Posiada motywy znane z poprzednich filmów, ale tak naprawdę chcemy dać fanom - kinowej publiczności - coś świeżego i nowego. Z duchem zabawy i wielkiej przygody podobnej do 'Nowej nadziei' w rewolucyjny sposób".

"Star Wars: Starfighter": kiedy premiera?

"Star Wars: Starfighter" zadebiutuje w kinach 28 maja 2027 roku.

