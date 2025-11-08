Filmy, które podbiły świat. Nie uwierzysz, jakie plany ma reżyser

Cykl "Na noże" rozpoczął się filmem z 2019 roku, w którym wybitny detektyw Benoit Blanc (grany przez Daniela Craiga) próbował rozwikłać zagadkę nagłej śmierci znanego pisarza. Film okazał się zdumiewającym hitem i doczekał się kontynuacji o tytule "Glass Onion: Film z serii Na Noże", która zadebiutowała w 2022 roku. Reżyser popularnego cyklu podjął wyzwanie, by nakręcić trzecią odsłonę. "Żywy czy martwy" już 12 grudnia pojawi się w ofercie Netfliksa.

Rian Johnson nie zamierza rezygnować z serii, która zachwyciła widzów

Bardzo dobra wiadomość dla fanów serii z całego świata. Rian Johnson nie zamierza kończyć swojej przygody z "Na noże". W rozmowie z magazynem "Empire" zdradził, że on i Daniel Craig widzą dla cyklu długą przyszłość - i chętnie wracaliby do niego przez wiele kolejnych lat.

Reklama

"Nie mam dość kręcenia tych filmów. Czuję się wręcz ożywiony. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy z Danielem nadal zajmowali się czymś innym, a potem wracali do nich od czasu do czasu, do końca życia. Byłbym z tego powodu zachwycony" - powiedział Johnson.

Trzecia część cyklu ma być dla głównego bohatera szczególna. "On przeżywa w tym filmie największą osobistą podróż. Benoit musi podejść do (zagadki) w inny sposób. Jest w zupełnie innym miejscu niż w dwóch poprzednich filmach. Daniel i ja świetnie się bawiliśmy, zastanawiając się nad tym, na jakim etapie życia znajduje się Blanc. I myślę, że przechodzi przez coś słabego" - ujawnił reżyser.

"To był zdecydowanie najtrudniejszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisałem. Wszystko dzieje się naraz i jest naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne" - dodał.

Zobacz też: Wzloty i upadki hollywoodzkiej gwiazdy. Zasłynęła dzięki głośnej serii