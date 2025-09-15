"Niezniszczalni 2": kontynuacja kultowej serii

Czołówka gwiazd kina akcji zbiera się ponownie jako "Niezniszczalni". Lider Barney Ross (Sylvester Stallone), specjalista od walki wręcz Yin Yang (Jet Li), Lee Christmas (Jason Statham), nieobliczalny Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) - otrzymują zadanie od agenta CIA, Churcha (Bruce Willis). Mają udać się do Albanii i przechwycić pewien obiekt ze strąconego samolotu. Na miejscu grupa wpada w pułapkę Jeana Vilaina (Jean-Claude Van Damme), który likwiduje Billy'ego the Kida (Liam Hemsworth), najmłodszego członka Niezniszczalnych. Kompani postanawiają się zemścić. Tymczasem Vilain stara się przechwycić pluton z opuszczonej kopalni. Z pomocą ekspert od nowoczesnej technologii Maggie Chan (Yu Nan), najemnika Trencha (Sylvester Stallone) i Bookera (Chuck Norris) Niezniszczalni ruszają pokrzyżować przestępcy szyki.

Pierwszą część "Niezniszczalnych" wyreżyserował Sylvester Stallone, w przypadku drugiej odsłony tę funkcję przejął Simon West. Stallone wraz z Richardem Wenkiem napisali scenariusz. "Niezniszczalni 2" osiągnęli imponujący wynik finansowy, zarabiając ponad 305 milionów dolarów na całym świecie. Budżet produkcji wyniósł około 100 milionów dolarów.

"Niezniszczalni 2" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Niezniszczalni 2" zostanie dzisiaj, 15 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.30. Widzowie będą mogli zobaczyć powtórkę w sobotę, 20 września, o godz. 22.00, również w Polsacie.