Dzisiaj w telewizji hit kina szpiegowskiego. Sceny akcji wbijają w fotel
"Tożsamość Bourne’a" to dynamiczny thriller akcji, który z sukcesem łączy widowiskową rozrywkę z inteligentną intrygą i psychologiczną głębią bohaterów. Film, w którym główną rolę gra Matt Damon, przeszedł drogę od niepozornego filmu do kultowego hitu. Polacy będą mieli okazję zobaczyć dzisiaj w telewizji.
"Tożsamość Bourne'a" w reżyserii Douga Limana otwiera sagę o Jasonie Bournie. Seria ta na nowo zdefiniowała kino akcji, łącząc widowiskowe sceny z inteligentną intrygą i psychologiczną głębią bohaterów. "Tożsamość Bourne'a" zainspirowała wiele innych filmów i seriali do wprowadzenia bardziej realistycznych scen walki i pościgów.
Głównym bohaterem jest tajemniczy mężczyzna (w tej roli Matt Damon), wyłowiony przez rybaków z morza. Ciężko ranny i pozbawiony pamięci, nie ma przy sobie żadnych dokumentów, a jedyną wskazówką do jego przeszłości jest numer konta w szwajcarskim banku ukryty w chipie wszczepionym pod skórę. Szybko odkrywa, że posiada niezwykłe umiejętności walki, błyskawicznej reakcji i orientacji w sytuacjach zagrożenia. Rozpoczyna podróż, której celem jest odzyskanie własnej tożsamości, lecz wkrótce trafia w sam środek międzynarodowej gry wywiadów, gdzie stawką staje się jego życie.
Na ekranie partneruje mu Franka Potente jako Marie – kobieta, która przypadkowo zostaje wciągnięta w pełną niebezpieczeństw historię Bourne’a. Obok nich występują również Chris Cooper, Clive Owen, a także Brian Cox i Julia Stiles.
"Tożsamość Bourne'a" to nie tylko film akcji – to także opowieść o człowieku, który w poszukiwaniu prawdy musi zmierzyć się ze swoimi lękami i sekretami ukrytymi w przeszłości. Co ciekawe, początkowo film nie był uznawany za hit, ale z czasem zyskał status kultowego filmu akcji.
Film "Tożsamość Bourne'a" zostanie dzisiaj, 11 stycznia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21:00.
