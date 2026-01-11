"Tożsamość Bourne'a": hit kina akcji

"Tożsamość Bourne'a" w reżyserii Douga Limana otwiera sagę o Jasonie Bournie. Seria ta na nowo zdefiniowała kino akcji, łącząc widowiskowe sceny z inteligentną intrygą i psychologiczną głębią bohaterów. "Tożsamość Bourne'a" zainspirowała wiele innych filmów i seriali do wprowadzenia bardziej realistycznych scen walki i pościgów.

Głównym bohaterem jest tajemniczy mężczyzna (w tej roli Matt Damon ), wyłowiony przez rybaków z morza. Ciężko ranny i pozbawiony pamięci, nie ma przy sobie żadnych dokumentów, a jedyną wskazówką do jego przeszłości jest numer konta w szwajcarskim banku ukryty w chipie wszczepionym pod skórę. Szybko odkrywa, że posiada niezwykłe umiejętności walki, błyskawicznej reakcji i orientacji w sytuacjach zagrożenia. Rozpoczyna podróż, której celem jest odzyskanie własnej tożsamości, lecz wkrótce trafia w sam środek międzynarodowej gry wywiadów, gdzie stawką staje się jego życie.

Na ekranie partneruje mu Franka Potente jako Marie – kobieta, która przypadkowo zostaje wciągnięta w pełną niebezpieczeństw historię Bourne’a. Obok nich występują również Chris Cooper, Clive Owen, a także Brian Cox i Julia Stiles.

"Tożsamość Bourne'a" to nie tylko film akcji – to także opowieść o człowieku, który w poszukiwaniu prawdy musi zmierzyć się ze swoimi lękami i sekretami ukrytymi w przeszłości. Co ciekawe, początkowo film nie był uznawany za hit, ale z czasem zyskał status kultowego filmu akcji.

"Tożsamość Bourne'a" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Tożsamość Bourne'a" zostanie dzisiaj, 11 stycznia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21:00.

