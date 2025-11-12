"Van Helsing": legendarny film wbija w fotel

Akcja filmu "Van Helsing" rozgrywa się w XIX wieku. Gabriel Van Helsing, legendarny łowca potworów pracujący dla Watykanu, zostaje wysłany do Transylwanii, aby wspomóc rodzinę Valerious w walce z hrabią Draculą.

Dracula zawarł mroczne sojusze z potworami – w tym wilkołakiem i potworem Frankensteina – by zwiększyć swoją władzę i nieśmiertelność. Van Helsing musi stawić czoła tym istotom i powstrzymać Draculę przed sianiem zniszczenia. W trakcie misji poznaje Annę Valerious, ostatnią dziedziczkę rodziny walczącej od pokoleń z hrabią. Razem stawiają czoła mrocznym siłom, a ich przygoda pełna jest widowiskowych scen walki, pościgów i starć z nadprzyrodzonymi stworami.

W rolach głównych wystąpili: Hugh Jackman jako Gabriel Van Helsing, główny bohater i łowca potworów oraz Kate Beckinsale jako Anna Valerious, dziedziczka rodziny walczącej z Draculą. Partnerują im: Richard Roxburgh, Shuler Hensley, Will Kemp i inni. Za reżyserię odpowiada Stephen Sommers.

"Van Helsing" dzisiaj w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Van Helsing" zostanie dzisiaj, 12 listopada, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 22:40. Emisja potrwa do godz. 1:20.

