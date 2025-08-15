"Chłopaki nie płaczą": komedia, która bawi Polaków od dwóch dekad

"Chłopaki nie płaczą" to kultowa dziś komedia gangsterska z 2000 roku. Głównym bohaterem filmu jest grany przez Macieja Stuhra Kuba Brenner - młody, dobrze zapowiadający się skrzypek, który w wyniku splotu wyjątkowo niekorzystnych wydarzeń zostaje wciągnięty w gangsterskie porachunki. Kuba trafia w ręce mafiosa Freda (Cezary Pazura), który myśli, że chłopak jest zamieszany w nieudany interes. W tle przewija się także postać nieudolnego gangstera Gruchy (Mirosław Zbrojewicz) oraz jego ekscentrycznego szefa "Bosy" (Bohdan Łazuka).

Film w reżyserii Olafa Lubaszenko stał się ikoną polskiej popkultury, a jego cytaty weszły do codziennego języka. W tym roku mija 25 lat od premiery. Co ciekawe, nie wszyscy przypuszczali, że osiągnie tak wielki sukces.

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, kręcąc 'Chłopaki nie płaczą', że stanie się to tak kultowym filmem" - przyznał Michał Milowicz, odtwórca roli Bolca. "[Dziś] jest puszczany w letnich kinach wakacyjnych, no i młodzież go ogląda. [...] Widzę to na ulicach i w różnych miejscach, że kojarzą mnie przede wszystkim właśnie z tego filmu. Myślę, że to była fantastyczna przygoda, no i również jedna z najtrudniejszych ról dla mnie".

Olaf Lubaszenko w rozmowie z Interią zdradził, czy są szanse na powstanie kontynuacji.

"Nie zawsze jest tak, że trzeba. Można, szansa jest, możliwość jest, są ludzie, którzy pamiętają tamten pierwszy film i którzy go tworzyli. Ale nie potrafię powiedzieć, czy na pewno to jest słuszny pomysł. [...] Na pewno mam wielki sentyment do tamtego filmu, do wszystkich ludzi, z którymi go tworzyliśmy i trochę mnie przytłacza myśl, że to już 25 lat temu" - mówił.

"Chłopaki nie płaczą" w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Chłopaki nie płaczą" zostanie dzisiaj, 15 sierpnia, wyemitowany w stacji Polsat o godz. 22.50.