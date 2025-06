Film "Creed: Narodziny Legendy" w reżyserii Ryana Cooglera to duchowy spadkobierca serii "Rocky". Łączy hołd dla klasyki z nową energią i świeżym spojrzeniem, skupiając się na nowym pokoleniu bohaterów.

"Creed: Narodziny Legendy": wielki hit kina akcji

Opowiada historię Adonisa Johnsona, nieślubnego syna zmarłego mistrza boksu, Apolla Creeda. Choć Adonis nigdy nie poznał ojca, odziedziczył po nim pasję i talent do boksu. Wychowany w luksusowych warunkach przez wdowę po Apollu, Mary Anne Creed, młody mężczyzna decyduje się porzucić stabilną karierę, by spróbować swoich sił w ringu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W świecie „Harry’ego Pottera”. Jedyna taka wystawa w Polsce INTERIA.PL

Aby osiągnąć sukces, Adonis udaje się do Filadelfii, gdzie odnajduje legendarnego boksera Rocky’ego Balboę, dawnego rywala i przyjaciela jego ojca. Choć początkowo niechętny, Rocky zgadza się zostać mentorem Adonisa i przygotować go do walki z aktualnym mistrzem świata. W trakcie treningów obaj mężczyźni muszą zmierzyć się nie tylko z fizycznymi wyzwaniami, ale również z osobistymi demonami — Rocky z chorobą i przeszłością, Adonis z tożsamością i dziedzictwem ojca.

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa, jeden z najsłynniejszych bohaterów w historii kina. Michael B. Jordan występuje w filmie jako Adonis Johnson Creed – utalentowany, młody bokser i syn Apolla Creeda. Partnerują im: Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Tony Bellew i inni.

"Creed: Narodziny Legendy" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Creed: Narodziny Legendy" zostanie wyemitowany dzisiaj, 10 czerwca, o godz. 20.00 na kanale Polsat.