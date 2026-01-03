Po latach bawienia widzów historiami rozgrywającymi się w Los Angeles, Miami, Tokio, na Dominikanie, w Meksyku oraz mrocznych fawelach Rio de Janeiro, realizatorzy filmu "Szybcy i wściekli 6" zdecydowali się na przeniesienie akcji do Europy.

"Szybcy i wściekli 6": pościgi i spektakularne sceny akcji

W Moskwie dochodzi do napadu na rosyjski konwój wojskowy. Jedynym człowiekiem, który jest w stanie pomóc agentowi Hobbsowi (Dwayne Johnson) w odnalezieniu sprawcy jest Dominic Toretto (Vin Diesel). Toretto decyduje się na pomoc, gdy odkrywa, że Letty (Michelle Rodriguez), jego ukochana dziewczyna, nie zginęła i pracuje dla Owena Shawa (Luke Evans), najemnika z przeszłością w służbach specjalnych, który jest teraz głównym celem Hobbsa.

Toretto ponownie zbiera swój doborowy zespół i wraz z Brianem O'Connerem (Paul Walker) oraz całą oryginalną ekipą wyrusza za Shawem w niezwykle ekscytujący, pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji pościg po Europie.

Film "Szybcy i wściekli 6" w reżyserii Justina Lina miał premierę w 2013 roku i zarobił prawie 800 mln dolarów na całym świecie.

"Szybcy i wściekli 6" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Szybcy i wściekli 6" zostanie wyemitowany dziś, 3 stycznia o godzinie 22:50 na antenie Polsatu.



