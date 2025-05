Film Stevena Spielberga to druga ekranizacja słynnego broadwayowskiego musicalu z 1957 roku. Po raz pierwszy na duży ekran został on przeniesiony w 1961 roku przez Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa. Dla Spielberga, któremu nieobca jest większość gatunków filmowych, "West Side Story" jest pierwszym w karierze reżyserskiej musicalem.

Akcja "West Side Story" rozgrywa się w latach 50. ubiegłego wieku. Bohaterem filmu jest przywódca portorykańskiego gangu Sharksów, Bernardo. Ich przeciwnikiem jest gang Jetsów w całości złożony z białych Amerykanów. Na jego czele stoi Riff. Przyjaciel Riffa, Tony, zakochuje się w siostrze Bernarda, Marii. Zakazana miłość prowadzi do tragedii.

Reklama

"West Side Story": broadwayowski musical w nowej odsłonie

W rolach zakochanych, Tony'ego i Marii w filmie Spielberga wystąpili Ansel Elgort ("Baby Driver") oraz Rachel Zegler, którą za jakiś czas zobaczymy też w kontynuacji komiksowego filmu "Shazam!". Pozostałe role zagrali: Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll oraz Brian d’Arcy James.

Steven Spielberg uważa, że jego musical "West Side Story" jako opowieść o konflikcie jest dziś niezwykle aktualny. "Podziały pomiędzy inaczej myślącymi ludźmi są tak stare jak świat. A podziały pomiędzy gangami Sharksów i Jetsów z 1957 roku, które zainspirowały musical, były głębokie. Ale nie byli oni tak podzieleni, jak podzieleni jesteśmy teraz my" - stwierdził reżyser.



"W połowie procesu tworzenia scenariusza, który trwał pięć lat, okazało się, że podziały stały się jeszcze bardziej gwałtowne. Co bardzo mnie zasmuciło. Historia musicalu nie była więc już tylko historią podziału terytoriów, ale podziału rasowego. Do czego współczesnemu widzowi jest jeszcze łatwiej się odnieść niż widzom z 1957 roku" - dodał.



Ale za ekranizację słynnego musicalu Spielberg zabrał się nie dlatego, że zobaczył w nim uniwersalną opowieść o narastających podziałach społecznych. Pchnęły go do tego powody osobiste. A ściślej obietnica, którą złożył sobie w dzieciństwie.

"Zawsze zastanawiałem się, jaki musical powinienem wyreżyserować. Nigdy nie zapomniałem mojego dzieciństwa. Miałem dziesięć lat, gdy pierwszy raz słuchałem piosenek z 'West Side Story'. Pozostały w mojej pamięci. Obiecałem sobie, że kiedyś nakręcę 'West Side Story'. I słowa dotrzymałem" - wyznał reżyser.

Produkcja otrzymała wiele nagród, w tym trzy Złote Globy, dwie nagrody BAFTA oraz Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Ariana DeBose).

"West Side Story": kiedy i gdzie emisja?

Film "West Side Story" zostanie wyemitowany w czwartek, 22 maja o godzinie 21:00 na Polsat Film.

Zobacz też: Brytyjska gwiazda wskazała ulubione filmy. Wśród nich polski przebój