O całej sprawie poinformował na swym profilu na Facebooku Piotr Krysiak, autor książki, na podstawie której powstał film. Mężczyzna przyznał, że jedna ze statystek opowiedziała mu, co działo się na planie "Dziewczyn z Dubaju" .

Została wykorzystana seksualnie na planie "Dziewczyn z Dubaju"?

Wpis Piotra Krysiaka i zapis rozmowy z jedną ze statystek jest bulwersujący. Oto fragmenty tej rozmowy!

"Brałam udział w dwóch planach. Jeden nazywał się "Wielka złota impreza bez granic" a drugi "Sex na schodach". Podczas tego drugiego planu, mężczyzna z którym miałam symulować uprawianie sexu w pozycji 6/9 zaczął lizać moje intymne miejsce. Natychmiast zareagowałam. Wtedy przestał. Nad głową spostrzegłem kamerę, która do nas dojeżdżała. Przez intercom usłyszeliśmy, że to koniec zdjęć i że dobra robota. Rozległy się brawa.

Zgłosiła to Pani kierownikowi planu, producentom, reżyserce?

- Nie. Byłam w szoku. Chciałam stamtąd jak najszybciej uciec. Gdy wyszłyśmy z budynku od razu powiedziałam o zajściu koleżance. Mdliło mnie, miałam zawroty głowy. Chciałam jak najszybciej znaleźć się w domu.

Dlaczego dziś Pani o tym mówi?

- Poszłam na premierę "Dziewczyn z Dubaju". Zobaczyłam tą scenę na schodach, wspomnienia wróciły. Na domiar złego w filmie wykorzystano dokładnie tą scenę, kiedy on mnie wykorzystał.I to skłoniło Panią...- Że tak tego nie zostawię. W nocy napisałam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wysłałam mailem do prokuratury".

"Dziewczyny z Dubaju": Statystka oburzona!

Młoda statystka wyznała przy okazji, że parę miesięcy później pracowała na planie innego filmu, w którym także były sceny nagości. Tam wszystko wyglądało inaczej.

"Kilka miesięcy po tych wydarzeniach pracowałam na planie innego filmu, w którym również jest sporo scen nagości. Proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze na planie był psycholog już przed startem zdjęć i po zdjęciach tylko i wyłącznie do dyspozycji aktorów, którzy grali nago. Za każdym razem przed startem zdjęć rozmawiał z nami, pytał czy wszystko w porządku. Kiedy dana scena się kończyła natychmiast przychodziły po nas osoby, które zakrywały nas ręcznikami i odprowadzały do garderoby, żeby nawet ekipa techniczna nas nie oglądała" - opowiadała kobieta.



Jak zakończy się sprawa? Być może przekonamy się o tym już niebawem.

