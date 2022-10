Przyjmując propozycję roli w "Megalopolis" , Dustin Hoffman znalazł się w naprawdę doborowym towarzystwie. Już wcześniej ujawniono bowiem, że w filmie zagrają m.in. Adam Driver , Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Talia Shire, Shia LaBeouf , Jason Schwartzman, Aubrey Plaza , James Remar, a także Laurence Fishburne, który na początku swojej kariery wystąpił w innej głośnej produkcji Coppoli, filmie "Czas Apokalipsy". Ze słynnym reżyserem przed laty pracowała również Talia Shire - można ją było oglądać w trzech częściach "Ojca chrzestnego".

Reklama

Dwukrotny laureat Oscara za role w filmach "Sprawa Kramerów" i "Rain Man" nie jest jedynym aktorem, który uzupełnił tę gwiazdorską obsadę filmu Francisa Forda Coppoli. Razem z nim dołączyli do niej znana z programu "Saturday Night Live" Chloe Fineman, Isabelle Kusman ("Licorice Pizza"), D.B. Sweeney ("Na ostrzu") oraz debiutujący Bailey Ives.

Dustin Hoffman: Najsłynniejszy absolwent kina 1 / 10 Dwukrotny laureat Oscara, Dustin Hoffman, we wtorek, 8 sierpnia, obchodzi 80. urodziny. Urodził się 8 sierpnia 1937 roku w Los Angeles. Pochodzi z rodziny ukraińskich Żydów. Studiował aktorstwo w The Pasadena Playhouse w Los Angeles, gdzie zaprzyjaźnił się z Gene'em Hackmanem. Naukę kontynuował w słynnym nowojorskim Actors Studio, gdzie poznał tajniki metody Lee Strasberga. Należy do wyjątkowego pokolenia aktorów, których młodość, a zarazem pierwsze filmowe role przypadły na połowę lat 60 ubiegłego wieku. To była nowa epoka w amerykańskim kinie. Razem z takimi gwiazdami, jak Al Pacino, Denis Hopper czy Jack Nicholson, Hoffman wypłynął na owej nowej fali kina - zwanej kontestacją, powołując jednocześnie do życia nowy typ bohatera. Źródło: East News Autor: Avalon/REPORTER udostępnij

"Megalopolis": Superprodukcja za 100 milionów dolarów

Nakręcenie "Megalopolis" Coppola planował od dziesięcioleci. Reżyser z własnej kieszeni niemal w całości pokrył wynoszący 100 milionów dolarów budżet swojego filmu. W rozmowie z portalem "Deadline" zapewnił, że nie obawia się strat finansowych w przypadku niepowodzenia jego filmu w kinach.

"Co najgorszego może mi się stać? Umrę spłukany? Nie zbankrutuję. Moje dzieci odniosły sukces. Odziedziczą to piękne miejsce, jakim jest winiarnia Inglenook. Jestem też pewien, że jeśli nakręci się film, z którego ludzie za 10, 20 lat będą coś czerpać, to nie straci się pieniędzy. Spoglądam na moje dawne filmy i po pięćdziesięciu latach wciąż są oglądane. Im dziwniejsze, tym trwalsze. I sam nie wiem, dlaczego (...) Wszystko, czego oczekuję po 'Megalopolis', to tego, by pobudził widzów do dyskusji" - powiedział reżyser.

"Megalopolis" zapowiadany jest jako epicka opowieść o politycznych ambicjach, geniuszu oraz pełnej konfliktów miłości. Akcja filmu ma rozgrywać się w Nowym Jorku, który nazywany będzie Nowym Rzymem. "Pomysł na mój film jest taki, że ma to być widowisko pokroju rozgrywających się w starożytnym Rzymie produkcji Cecile’a B. DeMille’a czy 'Ben-Hura', ale toczące się we współczesnej Ameryce. Fabuła oparta jest na sprzysiężeniu Katyliny. Był to słynny pojedynek pomiędzy pretorem Katyliną a Cyceronem" - mówił o swoim filmie Coppola.