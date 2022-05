W obsadzie filmu znaleźli się także: Forest Whitaker , Laurence Fishburne i Jon Voight .

"Megalopolis": Francis Ford Coppola wyda 120 milionów dolarów na nowy film

Akcja "Megalopolis" ma toczyć się w pewnej futurystycznej wersji Nowego Jorku, która wzorowana będzie na starożytnym Rzymie. Film science-fiction ma opowiadać o miłości i ludzkiej naturze. W historii mają pojawić się także motywy utopijnego społeczeństwa, które odbudowuje się po upadku dawnego porządku.

Aby nakręcić "Megalopolis", Francis Ford Coppola wyda 120 milionów dolarów z prywatnych pieniędzy. Aby zdobyć fundusze, reżyser poświecił kilka swoich kalifornijskich winnic.

"To stało się dla mnie jak wojna religijna, w sensie, że nie ma w tym żadnej logiki. (...) Nadal chcę zrealizować wymarzony film, nawet jeżeli będę musiał za niego zapłacić, a mogę wyłożyć na stół 100 mln dolarów. Nie chcę, ale zrobię to, jeżeli będzie trzeba" - powiedział portalowi Deadline.

"Megalopolis": Niezwykła wizja Francisa Forda Coppoli

Reżyser podkreślił, że wszyscy mają pewne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać film, a jeśli twórca ma inny pomysł, musi iść pod prąd. Jego zadaniem czasami te nowe pomysły reprezentują to, co nadejdzie w przyszłości, więc są warte rozwagi.

Jon Voight , który wcześniej współpracował z Coppolą przy filmie "Zaklinacz deszczu" z 1997 roku, jest pod wrażeniem scenariusza "Megalopolis". "To niezwykła wizja. Mam na myśli, że jest naprawdę odważna i istotna[...] ma świetną dynamikę i jest to niespodzianka. To będzie niezwykły film, wypełniony również bardzo utalentowanymi aktorami" - wyjaśnił 83-letni aktor.

