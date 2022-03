Francis Ford Coppola potwierdził, że wyda 120 milionów dolarów z prywatnych pieniędzy, aby zrobić futurystyczny film z obsadą obejmującą Cate Blanchett , Oscara Issaca i Foresta Whitakera .

Coppola powiedział niedawno w rozmowie z "GQ", że "Megalopolis" to historia miłosna osadzona w futurystycznym mieście, będąca jednocześnie filozoficznym badaniem natury człowieka.

"Megalopolis": Ambitny projekt zasłużonego reżysera

To nie pierwszy raz, kiedy reżyser wyciąga pieniądze na swoje filmy z własnej kieszeni. Podobno, aby stworzyć "Czas Apokalipsy", zainwestował 30 mln dolarów.

Reżyser na ostatnim spotkaniu podkreślił, że wszyscy mają pewne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać film, a jeśli twórca ma inny pomysł, musi iść pod prąd. Jego zadaniem czasami te nowe pomysły reprezentują to, co nadejdzie w przyszłości, więc są warte rozwagi.

Obecny na pokazie "Ojca chrzestnego" Jon Voight potwierdził w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że prowadzi dyskusje na temat dołączenia do obsady i przeczytał scenariusz. Coppola zaczął go pisać już w latach 80.

"To niezwykła wizja. Mam na myśli, że jest naprawdę odważna i istotna[...] ma świetną dynamikę i jest to niespodzianka. To będzie niezwykły film, wypełniony również bardzo utalentowanymi aktorami" - wyjaśnia 83-latek, który wcześniej współpracował z Coppolą przy filmie "Zaklinacz deszczu" z 1997 roku.

Zdjęcie Jon Voight / Jon Kopaloff/Getty Images / Getty Images

Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, produkcja "Megalopolis" ruszy już jesienią tego roku. Wiele wskazuje, że będzie to ostatnie dzieło w bogatej filmografii reżysera.

Wideo "Saturday Night Live" - "Ojciec chrzestny, terapia

