Jeśli informacje portalu "Deadline" się potwierdzą, Aubrey Plaza będzie kolejną gwiazdą w obsadzie "Megalopolis". W filmie tym wystąpią Adam Driver , Forest Whitaker , Nathalie Emmanuel , Jon Voight oraz Laurence Fishburne . Dokładne szczegóły fabuły dzieła Francisa Forda Coppoli nie są znane. Sam reżyser opisuje swój film jako epicką opowieść o politycznych ambicjach, geniuszu i pełnej konfliktów miłości.

"Megalopolis": Projekt życia Francisa Forda Coppoli

Akcja "Magalopolis" ma rozgrywać się w Nowym Jorku, który w filmie nazywany będzie Nowym Rzymem. "Pomysł mojego filmu jest taki, że miałoby to być widowisko pokroju rozgrywających się w starożytnym Rzymie produkcji Cecile'a B. DeMille'a czy 'Ben-Hura' , ale rozgrywające się we współczesnej Ameryce. Fabuła oparta jest na sprzysiężeniu Katyliny. Był to słynny pojedynek pomiędzy pretorem Katyliną a Cyceronem" - mówił o swoim filmie Coppola.

Historia projektu filmu "Megalopolis" sięga początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to powstał scenariusz tej epickiej produkcji science-fiction. Coppola odkładał realizację filmu na później, a kiedy na początku XXI wieku w końcu rozpoczęły się w Nowym Jorku wstępne zdjęcia, produkcję trzeba było przerwać z powodu ataków terrorystycznych z 11 września.



Teraz reżyser postanowił wrócić do tego projektu. Nie była to łatwa decyzja, gdyż film zostanie stworzony bez wsparcia dużych wytwórni filmowych, a Coppola sfinansuje go z własnej kieszeni. Mówi się o budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów.

Najnowszy film z udziałem Aubrey Plazy - "Emily the Criminal" - można było zobaczyć premierowo na tegorocznym festiwalu filmowym w Sundance. Za występ w nim aktorka zebrała znakomite recenzje. Kolejnym projektem Plazy jest drugi sezon serialu stacji HBO zatytułowanego "Biały Lotos".