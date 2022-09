Magdalena Boczarska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie. W tym też mieście dorastała i studiowała aktorstwo na miejscowej PWST. Już w czasie studiów doceniono jej talent (otrzymała m.in. nagrodę im. Mikołaja Grabowskiego na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę Kobiety w spektaklu "Rajski ogród"), a upragniony dyplom aktorka zdobyła w roku 2001.

Wkrótce potem zadebiutowała na deskach Teatru Nowego w Łodzi tytułową rolą w przedstawieniu "Kurka wodna". Również i tym razem zyskała uznanie widowni. Występ nagrodzono na XXVIII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych jako najlepszy debiut. W 2003 roku artystka przeniosła się do Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie występuje do dziś. Współpracuje również z innymi scenami, także za granicą.

Reklama

Magdalena Boczarska: Różyczka 1 / 15 Magdalena Boczarska urodziła się w Krakowie. W tym też mieście dorastała i studiowała aktorstwo na miejscowej PWST. Już w czasie studiów doceniono jej talent (otrzymała m.in. nagrodę im. Mikołaja Grabowskiego na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, za rolę Kobiety w spektaklu "Rajski ogród"), a upragniony dyplom aktorka zdobyła w roku 2001. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Jej pierwszą kinową rolą była postać Ani w filmie "Pod powierzchnią" (2006) - historii czwórki osób, które spotykają się w domu nad jeziorem, a podczas wspólnie spędzanych ze sobą chwil odżywają w nich skrywane namiętności. Zaraz po niej wystąpiła w gwiazdorsko obsadzonym "Futrze" (2007) Tomasza Drozdowicza .

Nagroda im. Cybulskiego: Magdalena Boczarska 1 / 6 "Różyczka" Źródło: materiały prasowe udostępnij

Większość widzów zapamiętała ją jednak dopiero po występie w słynnym "Testosteronie" (2007) Andrzeja Saramonowicza i Tomasza Koneckiego . Zagrała narzeczoną bohatera granego przez Piotra Adamczyka , która na chwilę przed ślubem oświadcza mu, że kocha innego i całuje jednego z gości weselnych, po czym znika - i tym samym rozpoczyna ciąg zdarzeń, które widzowie mogą oglądać w filmie.



Rok później ponownie zagrała u reżysersko-scenariopisarskiego duetu, tym razem w "Lejdis" . Jej rola była nieduża. Wcieliła się w kochankę bohatera granego przez Roberta Więckiewicza.

Wideo "Lejdis": Zwiastun filmu

Za to w "Idealnym facecie dla mojej dziewczyny" (2009) otrzymała już główną kreację. Boczarska zagrała Lunę, która spotyka Kostka ( Marcin Dorociński ) na planie filmu porno. Chociaż różni ich niemal wszystko, zakochują się w sobie... Niestety, pech chciał, że był to najsłabszy film tego duetu. Twórcy przeładowali produkcję wątkami i odniesieniami do współczesnych gorących tematów, w rezultacie tworząc bolesny twór filmopodobny.



Pięć wcieleń Boczarskiej 1 / 5 Tropicielka psychopatycznego zbrodniarza Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Mimo to aktorka zagrała w kolejnym dziele Saramonowicza - "Jak się pozbyć cellulitu" (2011) - pełnej niespodzianek komedii o kobiecej przyjaźni wystawionej na ekstremalną próbę. Artystce towarzyszyły na ekranie Maja Hirsch i Dominika Kluźniak .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jak się pozbyć cellulitu" [trailer]

W międzyczasie przyjęła kreację, która okazała się przełomem w jej karierze. Wcieliła się w tytułową rolę w "Różyczce" Jana Kidawy-Błońskiego . Film opowiadał o zaślepionej uczuciem do agenta ( Robert Więckiewicz ) tajnych służb dziewczynie (Boczarska), która rozkochuje w sobie na jego polecenie znanego pisarza ( Andrzej Seweryn ). Jej zadaniem jest inwigilowanie kochanka. "Różyczykę" nagrodzono na festiwalu filmowym w Gdyni Złotymi Lwami, a Boczarska została uznana na tej imprezie za najlepszą aktorkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Różyczka" [trailer]

Z Kidawą-Błońskim aktorka współpracowała później jeszcze przy okazji "W ukryciu" (2013). Film opowiadał o romansie Polki (Boczarska) z ukrywaną przez jej rodzinę Żydówką ( Julia Pogrebińska ) podczas II wojny światowej. Film spotkał się jednak z bardzo chłodnym przyjęciem, a Boczarska wraz z Pogrebińską otrzymały nawet nominację do Węży w kategorii "najgorszy duet na ekranie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W ukryciu" [trailer]

W 2012 roku gwiazda pojawiła się u boku Borysa Szyca w pokazywanej na festiwalu w Rzymie "Ixjanie" Józefa i Michała Skolimowskich . Była to historia pisarza, który bierze udział w balu zorganizowanym przez pewnego bogatego wydawcę. Następnego dnia niewiele pamięta, poza tym, że... zabił przyjaciela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ixjana" [trailer]

Boczarską oglądaliśmy również w głośnym "Bejbi blues" (2012) Katarzyny Rosłaniec . Wcieliła się w matkę 17-latki ( Magdalena Berus ), która bardzo chce mieć dziecko, bo... wszystkie młode gwiazdy je mają.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piłsudski" [trailer] materiały dystrybutora

Oprócz filmów Boczarska od lat regularnie pojawia się także w serialach. Pierwszą dużą telewizyjną rolę zagrała w produkcji "Tango z aniołem", opowieści o czterech mieszkających we Wrocławiu przyjaciółkach.



Kolejne dwa telewizyjne występy gwiazdy związane były z osobą Pawła Małaszyńskiego . Najpierw zagrali wspólnie w serialu produkcji HBO "Misja Afganistan" (Boczarska wcielała się tam w dziennikarkę), a następnie wcieliła się w związaną z granym przez Małaszyńskiego Maksem Kellerem panią chirurg w emitowanych na antenie telewizji TVN "Lekarzach".

Aktorka nigdy nie stroniła również od tak zwanych gościnnych występów. Oglądaliśmy ja w "39 i pół", a także w "Barwach szczęścia", "Czasie honoru", "Teraz albo nigdy!" i "rodzince.pl".

W 2016 roku Boczarska zagrała swą najlepszą rolę od czasu "Różyczki" za sprawą "Sztuki kochania. Historii Michaliny Wisłockiej" . Wcieliła się w nim w tytułową seksuolożkę, a fabuła przedstawiała zarówno szczegóły jej życia prywatnego, jak i próby wydania sławnej dziś książki. Film Marii Sadowskiej zawierał wiele odważnych scen erotycznych, jednak aktorka nie miała problemu z nakręceniem ich.



"Sztuka kochania": Magdalena Boczarska jako Michalina Wisłocka 1 / 14 W sobotę, 21 maja, padł pierwszy klaps na planie nowego filmu ekipy odpowiedzialnej za sukces "Bogów". "Sztuka kochania" to historia Michaliny Wisłockiej - kobiety, która dokonała niemożliwego, szeroko otwierając drzwi polskich sypialni. Rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, Wisłocka zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko dzięki jednej książce. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Jarosław Sosiński / Watchout Productions udostępnij

"Trudno robić film o namiętności, pomijając tak ważny kontekst, jakim jest erotyka. Wiedziałam, że jest to coś, od czego nie można się odciąć" - przyznała. Za swą rolę otrzymała w 2018 roku Orła za najlepszą główną rolę kobiecą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" [trailer bez cenzury] materiały dystrybutora

Następnie Boczarska pracowała przy filmie historycznym "Piłsudski" , w którym wciela się w Marię, pierwszą żonę marszałka. Za kreację w obrazie Michała Rosy otrzymała drugą w karierze nagrodę dla najlepszej aktorki na FPFF w Gdyni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piłsudski" [trailer] materiały dystrybutora

W kolejnych latach aktorkę znów mogliśmy zobaczyć w telewizyjnych produkcjach. Zagrała w serialach "Druga szansa", "Pod powierzchnią" i "Żywioły Saszy - Ogień". Pojawiła się też w głośnych miniserialach Canal+: "Król" oraz "Wilk", a także w "Zachowaj spokój" Netfliksa.

Jednocześnie Boczarska nie zaniedbywała swojej filmowej kariery. Zagrała niedużą rolę w "Ukrytej grze" (2019), a także już bardziej znaczące w "Listach do M. 4" (2020), nagradzanej krótkometrażówce "Alicja i żabka" (2020) Olgi Bołądź oraz kostiumowej "Magnezji" Macieja Bochniaka .

Już niebawem zobaczymy gwiazdę w mocno erotycznym romansie "Heaven in Hell" Tomasza Mandesa . To historia miłości między kobietą w jej wieku i młodszym o 15 lat partnerem. Podobną historię, z różnicą wieku w roli głównej, napisało też dla niej życie. Partner aktorki, Mateusz Banasiuk , jest od niej młodszy 7 lat. Para uchodzi za bardzo szczęśliwą i wychowuje razem niespełna 5-letniego Henia.



Boczarska pracuje obecnie na planie drugiej części "Różyczki", w której powtórzy rolę Kamili Sakowicz, a także wcieli się w jej córkę - Joannę Warczewską.