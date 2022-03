Dramatyczny apel rosyjskiego reżysera

"Powiedzieć 'wstrząśnięty', to nic nie powiedzieć. Ja, dziecko Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nawet w koszmarnym śnie nie mogłem sobie wyobrazić rosyjskich pocisków skierowanych w ukraińskie miasta, wioski, spędzających kijowian do schronów przeciwbombowych, zmuszających ich do ucieczki z ich własnego kraju" - pisze wybitny rosyjski reżyser Lew Dodin w liście do Władimira Putina, który przedrukowała "Gazeta Wyborcza".

