Do tej roli była "za stara". Okazało się, że obróciła to na swoją korzyść

Rachel McAdams: do tej roli była za stara

Film "Wredne dziewczyny" miał premierę ponad dwadzieścia lat temu i do dziś jest wielkim hitem. Opowiada o nastoletniej Cady Heron (Lindsay Lohan), która przeprowadza się z Afryki do Stanów Zjednoczonych. Kontynuuje naukę w liceum, w którym rządzi grupa dziewczyn: Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Wieners (Lacey Chabert) i Karen Smith (Amanda Seyfried).

Jak się okazuje główną postać mogła zagrać Rachel McAdams, jednak usłyszała, że jest "za stara". Jednak aktorka z tym zarzutem się… zgodziła.

W wywiadzie z serwisem People, McAdams wspominała swoje przesłuchanie do roli Cady Heron, głównej bohaterki kultowej już dziś komedii.

Aktorka, którą możemy obecnie oglądać na ekranach kin w filmie Sama Raimiego "Pomocy", stwierdziła: "Pamiętam, że byłam pewna, że nie zagram Cady". Była przekonana, że nie uniesie roli głównej bohaterki. "Dopiero zaczynałam, a to była główna rola. Nie stresowałam się więc na castingu".

Miała rację. Roli głównej nie otrzymała, ale z innego powodu.

"Nie mogliśmy znaleźć nikogo do roli Cady" - czytamy z kolei na stronie Entertainment Weekly słowa reżysera "Wrednych dziewczyn" Marka Watersa. "Rozmawiałem z jedną aktorką z Kanady, ale powiedziałem jej: jesteś za stara, ale sądzę, że będziesz gwiazdą, jesteś wspaniała. To była Rachel McAdams.

Zamiast roli Cady, McAdams otrzymała inną ważną partię. Została filmową Reginą.

"[Rachel] wypadła świetnie. To, że była nieco starsza zadziałało, ponieważ wniosło do tej roli siłę oraz dojrzałość".

Kto został w końcu Cady? Lindsay Lohan, która wcześniej ubiegała się… o rolę Reginy.

"Pomocy": o czym opowiada film?

"Pomocy" to połączenie horroru, thrillera i elementów czarnej komedii. Główna bohaterka Linda wyjeżdża na wyjazd służbowy wraz ze swoim szefem, Bradleyem. Gdy ich samolot się rozbija, okazuje się, że są jedynymi pasażerami, którzy przeżyli. Trafiają na odizolowaną wyspę i rozpoczynają walkę o przetrwanie.

Zobacz też: Irlandczycy podbijają kina! Te gwiazdy od lat odnoszą niezwykłe sukcesy