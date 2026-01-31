Słynna seria horrorów doczeka się kontynuacji? Twórcy mają już pomysł

Oprac.: Paulina Gandor

"Piła" z 2004 roku zapoczątkowała cykl horrorów, który dziś na całym świecie uważa się za kultowy. Twórcy pierwszej odsłony, James Wan i Leigh Whannell, przyznali, że w ich głowach rodzi się już pomysł na kolejną odsłonę serii.

Mężczyzna w granatowym swetrze stoi z założonymi rękami na tle ścianki z logotypami festiwalu filmowego.
James WanArturo Holmes/Getty AFP/East NewsEast News

"Piła" zadebiutowała w 2004 roku na festiwalu filmów niezależnych Sundance. Horror dość nieoczekiwanie stał się hitem kasowym; zarobił globalnie aż 105 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym nieco ponad milion. Za reżyserię odpowiadał wówczas James Wan (który dziś na koncie ma również takie hity jak "Obecność" czy "Naznaczony"), a scenariusz napisał Leigh Whannell, którego mogliśmy także zobaczyć w roli Adama. Obecnie cykl filmów "Piła" liczy 10 części. Ostatnią odsłoną była "Piła X" z 2023 roku.

"Piła": powstanie kolejna część? Twórcy oryginału mają pomysł

Podczas spotkania z publicznością na tegorocznej edycji festiwalu Sundance Wan i Whannel ujawnili, że planują wspólnie stworzyć kolejną część serii.

"Na tym etapie mogę tylko powiedzieć, że zrobimy jeszcze jedną. Nie chcę zdradzić za dużo. Jest jeszcze bardzo wcześnie" - poinformował ze sceny reżyser.

Kadr z filmu "Jurassic World: Odrodzenie"
"Chcemy odwołać się do ducha oryginalnego filmu. Nie zamierzamy zdradzać zbyt wiele, ale nie sądzimy, żeby można było nakręcić dzieło z serii 'Piła' bez Jigsawa. Tak wygląda prawda. Chcemy powrócić do ducha, do tego, co Leigh i ja kochamy w oryginalnym filmie, pierwszej odsłonie, która przedstawia filozofię tego bohatera i to, co nim kieruje. [...] Oczywiście chcemy dać fanom to, co kochają w całej serii, ale uważam, że bardzo ważne jest, abyśmy zrobili też coś nowego i świeżego, czego jeszcze nie było. To jest sedno sprawy. Tak brzmi moja propozycja" - dodał.

"Wierzymy ci" [trailer]materiały dystrybutora
