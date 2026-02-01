Maciej Musiałowski w "halo tu polsat" o filmie "Chcę więcej"

W niedzielnym wydaniu "halo tu polsat" widzowie mogli wysłuchać krótkiej rozmowy Macieja Musiałowskiego z Maksem Behrem. W nawiązaniu do tytułu filmu "Chcę więcej", który od 30 stycznia można oglądać w polskich kinach, dziennikarz zapytał o pragnienia aktora na najbliższy czas:

"Chcę więcej przede wszystkim czasu, na przykład na grę w tenisa. Więcej czasu z rodziną i na jakąś własną przestrzeń".

Musiałowski opowiedział również o sposobach spędzania wolnych chwil i elementach codziennego życia, przez które czuje się jak bohater filmu:

"Wygląda to różnie. W sezonie letnim na przykład sadzę kwiaty w ogrodzie. [...] Jestem szczęśliwy, że tak się toczą moje losy, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi".

Dlaczego zdaniem Macieja Musiałowskiego warto wybrać się na film "Chcę więcej"?

"Jest to mądry, ważny film. Opowiada o poważnym problemie, który dotyczy całej Europy. [...] Jest to romans, w którym relacja jest bardzo piękna, wrażliwa i pikantna momentami. Znamy się z Julią [Wieniawą - przyp.red.] od najmłodszych lat i po raz pierwszy mierzyliśmy się z taką rolą" - mówił aktor.

"Chcę więcej": nowy film z Julią Wieniawą i Maciejem Musiałowskim. O czym opowiada?

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski.

Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem. Wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.

Na ekranie poza Julią Wieniawą i Maciejem Musiałowskim zobaczymy również: Jana Frycza, Piotra Stramowskiego, Jarosława Boberka i Sebastiana Delę. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył wiele nagród na międzynarodowych festiwalach.

Film "Chcę więcej" w kinach od 30 stycznia.

Zobacz też:

Powstaje amerykański remake "Opętania" Andrzeja Żuławskiego. Projekt ma już pierwsze gwiazdy