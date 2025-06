Dlaczego czekamy tak długo na jedenastą część "Szybkich i wściekłych"?

Jak podał "Forbes" w 2024 roku, "Szybcy i wściekli 10" kosztowali o wiele więcej, niż mówią oficjalne dane. Według nich budżet produkcji Leterriera wyniósł 378 milionów dolarów. Film zarobił na całym świecie 714,4 milionów. Jak wyliczył portal "The Wrap", "dziesiątka" musiała zarobić od 800 do 850 milionów dolarów, by zwrócić wszystkie koszty poniesione przez wytwórnię Universal.

Jednak według ustaleń "Forbesa" budżet "Szybkiej 10" wyniósł w rzeczywistości 453,6 miliona dolarów, nie wliczając kosztów marketingu. Oznacza to, że straty Universalu były jeszcze większe. Mogły wynieść nawet 200 milionów dolarów. Tłumaczy to, dlaczego wytwórnia nie spieszy się z realizacją jedenastej części cyklu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 10" [trailer] materiały prasowe

Vin Diesel ma wciąż nadzieję na "Szybkich i wściekłych 11"

Chociaż Vin Diesel, gwiazdor serii, zapowiadał szybką realizację kontynuacji, z czasem premiera była przesuwana, a w mediach pojawiały się kolejne raporty dotyczące potencjalnej fabuły. Według zapowiedzi Leterriera z maja 2024 roku film miałby się ukazać w 2026 roku. Wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ ekipa wciąż nie weszła na plan. Wedle pierwotnych założeń miało się to stać 16 września 2024 roku.

Diesel wciąż zapewnia, że film powstanie — tym bardziej że ostatnia odsłona cyklu zakończyła się cliffhangerem. Zakłada się, że decyzja o zakończeniu serii na jedenastej produkcji nie wyszła od niego.

"Szybcy i wściekli". Jedna z najpopularniejszych kinowych franczyz

Seria "Szybcy i wściekli" rozpoczęła się w 2001 roku i opowiadała o policjancie infiltrującym gang zajmujący się kradzieżą samochodów i nielegalnymi wyścigami. Od czwartej odsłony z 2009 roku cykl zaczął iść w kierunku absurdalnego kina akcji. Najbardziej dochodowe okazały się części siódma i ósma z 2015 i 2017 roku, które zarobiły kolejno ponad 1,5 miliarda i 1,2 miliarda dolarów na całym świecie.

W dziesięciu filmach z głównej serii i jednym spin-offie wystąpiły największe gwiazdy, między innymi Dwayne Johnson, Kurt Russell, Charlize Theron, Brie Larson, Jason Statham, Idris Elba i Helen Mirren.