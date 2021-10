"Diuna": W tym tygodniu premiera najbardziej wyczekiwanego filmu 2021 roku! Co już wiemy?

"Diuna" to ekranizacja legendarnej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Film zwraca uwagę doborową obsadą, w której znaleźli się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem. Premierę tej produkcji planowano na grudzień ubiegłego roku, ale uniemożliwiła ją pandemia COVID-19.

"Diuna": Premiera 2021, fabuła, zwiastun

"Diuna" opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach - czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Polska premiera filmu "Diuna" odbędzie się już 22 października.

