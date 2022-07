Decyzję o realizacji sequela " Diuny " jako pierwsze ogłosiło na Twitterze studio Legendary pod koniec października 2021 roku.

"To tylko początek. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory doświadczyli przygody z filmem 'Diuna'. A także tym, którzy zamierzają to zrobić w kolejnych dniach. Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy kontynuować tę podróż" - czytamy w tweecie, do którego dołączona jest grafika planszy tytułowej drugiej części filmu Denisa Villeneuve’a.

Spektakularna "Diuna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Za kamerą stanął Denis Villeneuve. Twórca "Blade Runnera 2049" zebrał imponującą obsadę, w której znaleźli się między innymi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac czy Jason Momoa.

Reklama

Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Wideo Dune Official Trailer

"Diuna 2": O czym będzie?

Oficjalny opis drugiej części "Diuny" brzmi:

"Drugi film będzie opowieścią o mitycznej podróży Paula Atrydy, sojuszu, który bohater nawiązuje z Chani i Fremenami oraz wojennej ścieżce, na którą wkracza, by wziąć odwet na spiskowcach, którzy zniszczyli jego rodzinę. Stając przed wyborem pomiędzy miłością swojego życia a losami wszechświata, zrobi wszystko, by zapobiec koszmarnej przyszłości, którą tylko on jest w stanie przewidzieć".

Premiera "Diuny 2" ma odbyć się 20 października 2023 roku, a prace na planie już się rozpoczęły. Na ekranie widzowie ponownie zobaczą takich aktorów jak: Timothée Chalamet (Paul Atryda alias Muad’Dib), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessika), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban) czy Javier Bardem (Stilgar).

Do obsady dołączyła m.in. Florence Pugh, która zagra księżniczkę Irulanę Corrino, najstarszą córkę Imperatora. Na ekranie pojawi się także Austin Butler, który wystąpi jako Feyd-Rautha. Zobaczymy również Christophera Walkena oraz Léę Seydoux.