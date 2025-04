Zapowiedziano kontynuację głośnego hitu. Sceny walki będą zapierać dech

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Podczas trwającego obecnie CinemaConu w Las Vegas oficjalnie zapowiedziano kontynuację filmu "Mortal Kombat". Portal The Hollywood Reporter zrelacjonował, co wydarzyło się podczas uroczystej prezentacji. Fani franczyzy zdecydowanie mają na co czekać!

Zdjęcie Kadr z filmu "Mortal Kombat" / materiały prasowe