Czy Mark Ruffalo wystąpi w najnowszych "Avengers"?

Od dłuższego czasu fani Marvela czekają na dalsze informacje dotyczące kolejnych superprodukcji studia. Po ogłoszeniu gwiazdorskiej obsady "Avengers: Doomsday", w którym zobaczymy wiele sław Hollywood, widzowie wiedzą, że możemy spodziewać się czegoś spektakularnego.

Do tej pory wiadomość, czy w nowych filmach Marvela ponownie zobaczymy Marka Ruffalo, który od lat wciela się w Hulka, była tajemnicą. Teraz aktor sam wyznał, że jeśli chodzi o nadchodzące "Avengers: Doomsday", jego postać nie pojawi się w filmie. Gwiazdor nie zapowiada jednak całkowitej rezygnacji z grania superbohatera - co wyznał w rozmowie z "Empire".

Dopóki będą wymyślać fajne rzeczy do zrobienia z Hulkiem. Dało mi to tak wiele możliwości. Wiecie, prawdopodobnie nie znalazłbym się w 'Crime 101', gdyby nie 'Avengers'.

Wielu widzów podejrzewa, że aktor może nie wyjawiać całej prawdy. W przeszłości zdarzało się, że aktorzy Marvela kłamali na temat swojego udziału w filmach. Tak było m.in. z Chrisem Evansem, który zaprzeczał, że pojawi się w "Doomsday". Nawet jeśli Mark Ruffalo mówi prawdę i nie pojawi się w filmie z gwiazdorską obsadą, może zobaczymy go w "Avengers: Secret Wars".

