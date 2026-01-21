Czy Hulk pojawi się w nadchodzącej produkcji Marvela? Gwiazdor zdradza

Nowe superprodukcje Marvela zbliżają się wielkimi krokami, więc wytwórnia co jakiś czas udostępnia świeżutkie informacje na temat obsady czy fabularnych smaczków. Jak dotąd nie wiedzieliśmy jednak, czy Mark Ruffalo powróci do roli Bruce'a Bannera. Teraz aktor sam zdradza, czy zobaczymy go w "Doomsday".

Czy Mark Ruffalo wystąpi w najnowszych "Avengers"?

Od dłuższego czasu fani Marvela czekają na dalsze informacje dotyczące kolejnych superprodukcji studia. Po ogłoszeniu gwiazdorskiej obsady "Avengers: Doomsday", w którym zobaczymy wiele sław Hollywood, widzowie wiedzą, że możemy spodziewać się czegoś spektakularnego.

Do tej pory wiadomość, czy w nowych filmach Marvela ponownie zobaczymy Marka Ruffalo, który od lat wciela się w Hulka, była tajemnicą. Teraz aktor sam wyznał, że jeśli chodzi o nadchodzące "Avengers: Doomsday", jego postać nie pojawi się w filmie. Gwiazdor nie zapowiada jednak całkowitej rezygnacji z grania superbohatera - co wyznał w rozmowie z "Empire".

Dopóki będą wymyślać fajne rzeczy do zrobienia z Hulkiem. Dało mi to tak wiele możliwości. Wiecie, prawdopodobnie nie znalazłbym się w 'Crime 101', gdyby nie 'Avengers'.
Mark Ruffalo

Wielu widzów podejrzewa, że aktor może nie wyjawiać całej prawdy. W przeszłości zdarzało się, że aktorzy Marvela kłamali na temat swojego udziału w filmach. Tak było m.in. z Chrisem Evansem, który zaprzeczał, że pojawi się w "Doomsday". Nawet jeśli Mark Ruffalo mówi prawdę i nie pojawi się w filmie z gwiazdorską obsadą, może zobaczymy go w "Avengers: Secret Wars".

