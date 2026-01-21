Ostatnie miejsce na podium dzielą "Hurry Up Tomorrow" Treya Edwarda Shultsa oraz "Star Trek: Sekcja 31" Olatunde'a Osunsanmiego. Obie produkcje uhonorowano pięcioma nominacjami.

O miano najgorszego filmu 2025 roku stara się także "The Electric State", kosztująca 320 milionów dolarów porażka Netfliksa autorstwa braci Anthony'ego i Joe Russo. Wyróżniono ją trzema nominacjami do Złotych Malin.

Wśród nominowanych aktorów znaleźli się dawni zdobywcy Oscarów. Szansę na Złotą Malinę ma Ariana DeBose, wyróżniona przez Akademię za "West Side Story". Nominację zapewnił jej występ w "Love Hurts". Natalie Portman "doceniono" za "Fontannę młodości". Także Robert De Niro został wyróżniony za podwójną rolę w "The Alto Knights". Nicolas Cage i Jared Leto są już stałymi bywalcami Złotych Malin. Debiutantką jest Michelle Yeoh. Laureatka Oscara za "Wszystko wszędzie naraz" ma szansę zostać najgorszą aktorką 2025 roku dzięki roli w "Star Trek: Sekcja 31".

"Hurry Up Tomorrow" [trailer 2] materiały prasowe

Nominacje do 46. rozdania Złotych Malin ogłoszono tradycyjnie dzień przed ujawnieniem tytułów, które będą walczyły o Oscary. Zwycięzców antynagród poznamy 14 marca 2026 roku.

Pełna lista nominacji do Złotych Malin.

Najgorszy film

"The Electric State" - kosztująca 320 milionów dolarów adaptacja uznanej powieści, która mimo zaangażowania wielkich talentów zawodzi pod względem oryginalności, wykonania i serca

"Hurry Up Tomorrow" - projekt powstały z próżności, który nie potrafi się skończyć

"Star Trek: Sekcja 31" - niezrozumiały bełkot, przenoszący widzów do granicy, która być może zakończy tę kiedyś inspirującą franczyzę

"Śnieżka" - powolna i niepotrzebna reinterpretacja klasyki, pełna rozwleczonych numerów muzycznych, głupich efektów komputerowych i wystarczającej ilości przeciętności, by pozostawić widzów w bardzo nieszczęśliwym stanie

"Wojna światów" - jeśli zmasakrowanie klasyki H.G. Wellsa poprzez mariaż rozmów wideo, zapisów kamer monitorujących, rozmów FaceTime i ataków paniki ma być wciągającym przeżyciem filmowym, to pozwólmy robotom zaatakować i miejmy to już za sobą

Ice Cube w filmie "Wojna światów" Album Online East News

Najgorszy aktor

Dave Bautista - "Na zaginionych ziemiach"

Scott Eastwood - "Alarum"

Ice Cube - "Wojna światów"

Jared Leto - "Tron: Ares"

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

Najgorsza aktorka

Ariana DeBose - "Love Hurts"

Milla Jovovich - "Na zaginionych ziemiach"

Natalie Portman - "Fontanna Młodości"

Rebel Wilson - "Ślub w ogniu"

Michelle Yeoh - "Star Trek: Sekcja 31"

Jared Leto w scenie z filmu "Tron: Ares" materiały prasowe

Najgorszy aktor drugoplanowy

Siedmiu wygenerowanych cyfrowo krasnoludków - "Śnieżka"

Nicolas Cage - "Rewolwerowcy"

Stephen Dorff - "Ślub w ogniu"

Greg Kinnear - "Off the Grid"

Sylvester Stallone - "Alarum"

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Anna Chlumsky - "Ślub w ogniu"

Ema Horvath - "Strangers 2"

Kacey Rohl - "Star Trek: Sekcja 31"

Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy"

Isis Valverde - "Alarum"

Millie Bobby Brown i Chris Pratt w filmie "The Electric State" Photo by Paul Abell Netflix

Najgorszy reżyser

Rich Lee - "Wojna światów"

Olatunde Osunsanmi - "Star Trek: Sekcja 31"

Joe and Anthony Russo - "The Electric State"

Trey Edward Shults - "Hurry Up Tomorrow"

Marc Webb - "Śnieżka"

Najgorszy scenariusz

"The Electric State" - Christopher Markus i Stephen McFeely

"Hurry Up Tomorrow" - Trey Edward Shults, Reza Fahim i The Weekend

"Star Trek: Sekcja 31" - Craig Sweeny

"Śnieżka" - Erin Cressida Wilson

"Wojna światów" - Kenneth A. Golde i Marc Hyman

The Weekend w filmie "Hurry Up Tomorrow" Album Online East News

Najgorsze ekranowe zestawienie

Siedmiu wygenerowanych cyfrowo krasnoludków - "Śnieżka"

James Corden i Rihanna - "Smerfy"

Robert De Niro i Robert De Niro - "The Alto Knights"

Ice Cube i jego kamerka internetowa - "Wojna światów"

The Weeknd i jego ego - "Hurry Up Tomorrow"

Najgorszy prequel, remake, sequel lub zżynka

"Koszmar minionego lata"

"Pięć koszmarnych nocy 2"

"Smerfy"

"Śnieżka"

"Wojna światów"