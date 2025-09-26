Czasem warto być... dziwnym? Nowy film pokaże człowieka oddanego pasji

W Polsce zaledwie kilka imprez może pochwalić się mianem najpopularniejszych i najgłośniejszych. Do tego grona z pewnością można zaliczyć 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Wspomniane wydarzenie to nie tylko spotkania z autorami najbardziej poczytnych powieści graficznych i panelowych dyskusji z osobami obeznanymi z branżą. Czego oczekiwać?

Wtrakcie trwania tego festiwalu nie mogło zabraknąć tego, co przyciągnie fanów nie tylko komiksów! W programie znalazło się też miejsce na pokaz filmu "Dobrze, że nosimy maski". Za pomysł i reżyserię produkcji odpowiada Bartosz Pawłowski.

Film dokumentalny jest poruszającą historią fanowskiej pasji, która dla Konrada Kobusa stała się sposobem na życie. Mężczyzna od lat z wielkim oddaniem i skrupulatnością tworzy stroje i staje przed nowymi wyzwaniami. Czasem jego pasja wymaga determinacji i poświęcenia, jednak gdy tylko wkłada na siebie kostium, odczuwa satysfakcję i nieopisany przypływ odwagi. Mężczyzna zdaje sobie jednak sprawę, że jego fascynacja może być różnie odbierana przez otoczenie.

"Nie mam za złe ludziom, że mają mnie za dziwaka i tak mnie mogą postrzegać. Prawdopodobnie są takie pasje, które ja też bym uznał za dziwactwo. Ale uważam, że powinniśmy się cieszyć, że każdy z nas ma inne, swoje własne i nietypowe hobby" - przekonuje Kobus.

Film będzie można zobaczyć 28 września o godzinie 10.00 w Sali A na Atlas Arenie.

36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi: tego nie możesz pominąć

Podczas tegorocznego wydarzenia wśród gości znaleźli się m.in.: Keum Suk Gendry-Kim - autorka przełomowych albumów "Trawa" oraz "Czekanie", Arkadiusz "Dark Archon" Kamiński - główny redaktor serwisu Arhn.eu oraz autor książki "Zagrajmy jeszcze raz" o początkach gamingu w Polsce, Andrzej Sapkowski - pisarz, twórca postaci wiedźmina Geralta, najczęściej po Lemie oraz wielu innych kultowych autorów i twórców!

Strefa gier wideo, zlokalizowana w Sport Arenie, zaoferuje ponad 100 stanowisk free2play i pozwoli uczestnikom odbyć podróż od retro po przyszłość elektronicznej rozrywki. Festiwalowi towarzyszą konkursy i plebiscyty. Od 2022 roku organizowany jest konkurs na projekt publikacji komiksowej, który zastąpił dawną formułę konkursu na krótką formę. Na laureatów czekają Grand Prix, trzy nagrody oraz możliwość współpracy z organizatorem w celu wydania pełnometrażowego albumu.

Integralną częścią Festiwalu są także wernisaże wystaw w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź. W tym roku flagową ekspozycją jest wystawa prac Przemysława TRUSTa Truścińskiego, “TRUST the Process", prezentująca bogaty dorobek tego wybitnego przedstawiciela średniego pokolenia twórców komiksowych. Towarzyszy jej mniejsza ekspozycja Roberta Adlera, autora tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu i twórcy kultowych serii “48 stron" czy “Status 7".

36. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 27-28 września 2025 roku w trzech obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie: Atlas Arenie, Sport Arenie oraz na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla w Łodzi.