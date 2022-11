Netflix: Nowości filmowo-serialowe

"Osobliwość"- Nominowana do Oscara Florence Pugh gra w reżyserowanej przez Sebastiána Lelio adaptacji powieści Emmy Donoghue. Aktorce partnerować będą: Tom Burke oraz Kíla Lord Cassidy.

Opis: Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.

Premiera: 16 listopada (środa)

Zdjęcie "Osobliwość" / Netflix / materiały prasowe

"1899" - W obsadzie "1899" znajdą się: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser. Odgrywane przez nich postacie będą mówić w swoich ojczystych językach, a serial ma być wielojęzyczną opowieścią. Polskim akcentem będzie rola Macieja Musiała.

Opis: Rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy podzielają marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu za granicą. Gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę skupiającą tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.

Premiera: 17 listopada (czwartek)

"Już nie żyjesz 3" - kolejny sezon komedii z Christiną Applegate i Lindą Cardellini w rolach głównych.

Opis: Jen i Judy przeżyły wypadek, ale wyszły z tego poturbowane i wylądowały w szpitalu. W premierowych odcinkach na ekranach pojawi się nowy bohater. W roli agenta Glenna Moranisa, który zbada sprawę morderstwa Steve'a (James Marsden) zobaczymy Garreta Dillahunta.

Premiera: 17 listopada (czwartek)

HBO Max: Nowości filmowo-serialowe

"Angielka" - serialowy western BBC. W roli głównej występuje Emily Blunt.

Opis: Serial zaprasza w epicką pogoń po Dzikim Zachodzie i podejmie takie tematy, jak tożsamość i zemsta, by opowiedzieć wyjątkową przypowieść o rasie, władzy, a także miłości.

Premiera: 12 listopada (sobota)

"Gorączka" - wyreżyserowana przez Michaela Manna "Gorączka" z 1995 roku to thriller kryminalny powszechnie uważany za jeden z najlepszych filmów tego gatunku.

Opis: Przedmieścia Los Angeles. Porucznik policji Vincent Hanna (w tej roli Al Pacino) chce za wszelką cenę dopaść gang dowodzony przez Neila McCauleya (Robert De Niro). Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny - to profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj, świadomi tego podobieństwa, darzą się szacunkiem. Pewnego dnia dochodzi do konfrontacji.

Premiera: 17 listopada (czwartek)

Zdjęcie "Gorączka" / AKPA

