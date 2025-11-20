Co łączyło Winonę Ryder i Ala Pacino? Aktorka ujawnia szczegóły

Winona Ryder wróciła pamięcią do lat 90., kiedy stawiała pierwsze kroki w wielkich hollywoodzkich produkcjach. W jednym z wywiadów aktorka opowiedziała o relacji z Alem Pacino, z którym pracowała przy projekcie "Sposób na Szekspira". Wspomnienia, które ujawniła, zaskoczyły nawet jej fanów. Ryder przyznała, że w tamtym czasie darzyła starszego kolegę z planu wyjątkową sympatią, a ich wspólne rozmowy po zajęciach aktorskich na długo zapadły jej w pamięć.

Winona Ryder i Al Pacino: kulisy pracy na planie

Ryder wspomina, że podczas prób do "Sposobu na Szekspira" spędzała z Pacino sporo czasu, głównie na długich rozmowach o sztuce i aktorstwie. Jak opowiadała, Pacino potrafił godzinami dyskutować o pracy i zabierał ją w różne miejsca w Nowym Jorku, aby spróbować lokalnej kawy. Aktorka zauważyła, że wtedy miała około 22 lat i czuła wielkie uznanie dla jego talentu oraz doświadczenia.

W wywiadzie wspomniała moment, w którym powiedziała mu otwarcie, co czuje. Ryder przyznała, że Pacino zareagował z charakterystyczną dla siebie serdecznością i humorem, dając jej jasno do zrozumienia, że traktuje ją z życzliwością i sympatią, ale nic więcej. Aktorka podkreśliła, że ich relacja zawsze była oparta na wzajemnym szacunku.

Zdjęcie Al Pacino w filmie "Zapach kobiety" / East News / East News

Choć młodzieńcze zauroczenie nie przerodziło się w nic więcej, Ryder nadal wspomina te czasy z uśmiechem. Opowiadała, że Pacino miał zwyczaj zapraszać ją na kolejne spotkania przy kawie, podczas których rozmawiali o klasycznych tekstach teatralnych i wspólnej pracy nad projektem.

Aktorka zażartowała, że po latach spotkała partnerkę Pacino, która była od niej młodsza, co określiła z humorem jako "ironię losu". Dodała jednak, że choć życie osobiste każdego biegnie własną ścieżką, ona i Pacino pozostali w przyjaznych relacjach.

Jak wygląda życie Winony Ryder dziś?

W dalszej części rozmowy Ryder przyznała, że obecnie jest w stabilnym, wieloletnim związku ze swoim partnerem, projektantem Scottem Mackinlayem Hahnem. Zdradziła, że choć nigdy nie marzyła o wystawnym ślubie, myśl o ceremonii nie jest jej obca, a partnera już teraz nazywa "swoim mężem" w sensie emocjonalnym.

