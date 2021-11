Dotychczas najbardziej kasowym chińskim filmem w historii było inne widowisko wojenne, nakręcony w 2017 roku "Wilk wojny 2". W chińskich kinach zarobił on 5,69 miliarda renminbi. "Bitwa nad jeziorem Changjin" wyrównała ten rekord w środę, a dzień później, w czwartek 25 listopada go pobiło. Na koncie filmu jest aktualnie 5,7 miliarda renminbi, czyli około 892 miliony dolarów.





