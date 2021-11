Christina Applegate: Jej cały świat

Christina Applegate po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę, grając seksowną i sarkastyczną Kelly Bundy w popularnym serialu telewizji Fox "Świat według Bundych". Po jedenastu sezonach u boku Ala Bundy'ego odniosła kolejny sukces w telewizji, występując we własnym serialu komediowym wyprodukowanym przez NBC — "Jej cały świat".



W 1999 r. wysoko oceniana produkcja przyniosła Applegate nagrodę People’s Choice Award dla ulubionej aktorki w nowym serialu komediowym w telewizji. Oprócz tego otrzymała nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę żeńską w serialu telewizyjnym, komedii lub musicalu.

Życie po "Świecie według Bundych"

W 2004 r. Applegate wróciła do telewizji, aby w "Przyjaciołach" zagrać młodszą siostrę Rachel — Amy. Rola ta przyniosła jej nominację do nagrody Emmy w kategorii wybitny występ gościnny w serialu komediowym. Aktorka ciągle występowała również w kinie. W dorobku Applegate znalazły się m.in. "The Rocker" w reżyserii Petera Cattaneo, gdzie aktorka zagrała u boku Rainna Wilsona, "Przetrwać Święta" w reżyserii Mike’a Mitchella czy "Szkoła stewardes", w którym udowadniała swą wyższość nad Gwyneth Paltrow.



Świetne oceny zebrał też jej występ u boku Cameron Diaz i Selmy Blair w pełnej zwrotów akcji komedii "Ostrożnie z dziewczynami". Była też jedną z głównych bohaterek komedii romantycznej Nanette Burstein "Stosunki międzymiastowe", w której zagrali też Justin Long i Drew Barrymore. Oprócz tego Applegate użyczyła swojego głosu Catherine w animowanym filmie komediowym "3D Psy i koty: Odwet Kitty". Zagrała też zagrała Brittany, główną wokalistkę zespołu The Chipettes w kasowym przeboju "Alvin i wiewiórki 2".

W filmografii Applegate ważne miejsce zajmuje rola Veroniki Corningstone w filmie "Legenda telewizji", przedstawiającym perypetie czołowego prezentera wiadomości w San Diego — Rona Burgundy'ego (Will Farrell). Aktorka powtórzyła swą kreację w sequelu "Legenda telewizji 2: Kontynuacja".

W 2005 r. Applegate zadebiutowała na Broadwayu w nowej adaptacji sztuki "Sweet Charity", w której zagrała główną rolę Charity Hope Valentine. Za ten występ otrzymała nominację do Tony Award za główną rolę kobiecą w musicalu. Oprócz tego przyznano jej Nagrodę Drama Desk dla najlepszej aktorki musicalowej. "Sweet Charity" wystawiono po raz ostatni w styczniu 2006 r. Na scenie pojawiła się także w wyreżyserowanej przez Johna Cassavetesa i wystawianej w Los Angeles sztuce "The Third Day" u boku Geny Rowlands, w "The Axeman’s Jazz", "Nobody Leaves Empty Handed", "The Run-Through" oraz "The Grass Harp".

W latach 2007-2009 Applegate oglądać mogliśmy w tytułowej roli w komediowym serialu "Kim jest Samantha?", którego była również producentką. Aktorka wcieliła się w kobietę, która wskutek wypadku straciła pamięć. Rola w "Kim jest Samantha?" przyniosła Applegate po dwie nominacje do Złotego Globu i nagród Emmy.



Rak piersi i stwardnienie rozsiane

W 2008 r., kiedy zdiagnozowano u niej raka piersi dzięki odpowiednio wcześnie zleconemu rezonansowi magnetycznemu, Applegate założyła organizację Right Action for Women, której celem jest edukowanie kobiet na temat zagrożenia rakiem piersi oraz zachęcanie ich do rozmów z lekarzami na temat stosownych badań profilaktycznych. Right Action for Women pomaga osobom z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi, które nie są objęte ubezpieczeniem ani nie mają środków finansowych na pokrycie wysokich kosztów badań piersi.



Applegate od lat działa na rzecz walki z rakiem u kobiet. W 2003 r. i 2009 r. była ambasadorką Lee National Denim Day — jednej z największych w kraju jednodniowych akcji, których celem jest zebranie funduszy na walkę z rakiem piersi.

W sierpniu 2021 aktorka poinformowała na Twitterze, że kilka miesięcy wcześniej zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane.



"To była dziwna podróż. Otrzymałam jednak wsparcie od znajomych, którzy także zmagają się z tą chorobą. To była wyboista droga, ale jedziemy dalej. Chyba że jakieś dupki ją zablokują" - napisała Applegate.



Applegate nie jest pierwszą gwiazdą Hollywood, która zmaga się z tą dolegliwością. O życiu ze stwardnieniem rozsianym opowiedziały w przeszłości m.in. aktorka Selma Blair oraz gwiazda "Rodziny Soprano" Jamie-Lynn Sigler.



