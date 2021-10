Rekordowym wynikom frekwencyjnym sprzyja okres narodowego święta, które przypadło na czas premiery filmu "The Battle at Lake Changjin".



W piątek chińskie media podały, że filmy pokazywane w kinach w okresie ostatnich siedmiu dni, zarobiły tam dokładnie 651 milionów dolarów. To wynik niewiele tylko niższy od wyniku uzyskanego w tym samym okresie dwa lata wcześniej, jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.



"The Battle at Lake Changjin" bije rekordy

Lwia część tego imponującego wyniku kasowego przypadła w udziale patriotycznemu widowisku wojennemu "The Battle at Lake Changjin", które zarobiło w kinach już w sumie 543 miliony dolarów, a film pokazywany jest tam zaledwie od dziewięciu dni. Drugie miejsce chińskiego box-office’u zajmuje inny patriotyczny film zatytułowany "My Country, My Parents". Gwiazdą obydwu filmów jest najbardziej kasowy chiński aktor - Jing Wu.

Jak informuje portal "Variety", 543 miliony dolarów zarobione przez film "The Battle at Lake Changjin" zapewniły mu trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w chińskich kinach w 2021 roku. Na pierwszych dwóch miejscach znajdują się filmy "Hi, Mom" oraz "Detective Chinatown 3". Wojenne widowisko jest też aktualnie na ósmym miejscu listy najbardziej kasowych hitów wszech czasów w chińskich kinach. Liderem tej listy jest film "Wilk wojny 2", który zarobił w chińskich kinach 882 miliony dolarów. Jeśli popularność filmu "The Battle at Lake Changjin" się utrzyma, niewykluczone, że to on będzie nowym liderem tej listy. Na razie jest na dobrej drodze do pokonania najwyżej umiejscowionego hollywoodzkiego hitu. To zajmujący szóste miejsce film "Avengers: Koniec gry".

"The Battle of Lake Changjin" to epickie widowisko wojenne nakręcone za 200 milionów dolarów i wyreżyserowane przez trzech znanych chińskich reżyserów: Chena Kaige, Tsui Harka oraz Dante Lama. Akcja filmu rozgrywa się w pierwszych dniach Wojny Koreańskiej. Chińczycy sportretowani są tu jako kraj zmuszony do obrony przed agresją ze strony sił zjednoczonych pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Pomagają oni północnokoreańskiemu liderowi Kim Ir Senowi w wojnie, która w Chinach określana jest jako wojna mająca na celu odparcie amerykańskiej agresji i pomoc Korei.

