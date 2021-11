"80 milionów": Najsłynniejsza kradzież w historii polskiego kina

Scenariusz obrazu Waldemara Krzystka był inspirowany autentycznymi wydarzeniami. Bohaterowie filmu wzorowani byli na działaczach dolnośląskiej Solidarności - Władysławie Frasyniuku, Piotrze Bednarzu, Józefie Piniorze i Stanisławie Huskowskim.



Dolny Śląsk, jesień 1981 roku. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydaje się nieunikniona. Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, młodzi działacze Solidarności postanawiają zagrać va banque i organizują brawurową akcję wyprowadzenia z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych pieniędzy, zanim konto zostanie zablokowane. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa podążają za nimi krok w krok. Rozpoczyna się pasjonująca rozgrywka, w którą zostają zaangażowani duchowni i... cinkciarze. Każda ze stron ma asy w rękawie.



Waldemar Krzystek , którego "Mała Moskwa" zdobyła w 2008 roku Złote Lwy, sam o sobie mówi, że jest niczym bohater "Norwegian Wood" Harukiego Murakamiego, który sięgał po książki wyłącznie, jeśli od ich wydania upłynęło co najmniej ćwierć wieku. To w przeszłości czuje się pewnie i komfortowo, i dlatego właśnie w swoich filmach tak często podejmuje wątki z naszej historii. Szczególnie jeśli są one tak intrygujące, jak wydarzenia stojące za sensacyjnym scenariuszem "80 milionów" , pasjonującej opowieści, której nie powstydziliby się scenarzyści hollywoodzkich hitów spod znaku "Ocean's Eleven" .

Z jednej strony film porażał rozmachem realizacyjnym, na który składają się tysiące statystów, dziesiątki użytych na planie maszyn, w tym czołgów i helikopterów. Z drugiej strony pulsującą przebojową, rockową muzyką, iskrzącą humorem i dialogami rodem z filmów Tarantino, co stanowiło zupełnie nową jakość dla polskiego kina historycznego.

"Naszym zamiarem było nakręcenie filmu śmiesznego, kiedy trzeba i trzymającego w napięciu, kiedy jest to niezbędne. Jednocześnie ma być to film o czymś. O fragmencie naszej najnowszej historii, a przede wszystkim o ludziach, którzy ją tworzyli. O ludziach, którzy musieli niejednokrotnie bardzo się zmienić, by sprostać sytuacjom, w jakich się znaleźli. Czasami tak niespodziewanym, jak konieczność dokonania... napadu na bank!" - opowiadał reżyser.

Scenariusz do filmu Waldemar Krzystek napisał wspólnie z pisarzem, reżyserem teatralnym, krytykiem i dziennikarzem Krzysztofem Kopką.

"O tym, że coś takiego wydarzyło się we Wrocławiu, wiedziałem, jak tylko to się stało. Po wielu latach producent Marcin Kurek zaproponował mi zrobienie filmu o tych wydarzeniach. Na początku nie byłem entuzjastą tego pomysłu, lecz później zacząłem szukać kogoś, kto mógłby napisać ze mną scenariusz. I pomyślałem, że najlepiej byłoby napisać to z Krzysiem Kopką" - wspominał.

Twórca wierzył, że będzie potrafił pokazać prawdę o latach 80., o tym, jak ludzie Solidarności wtedy żyli, jakimi emocjami się kierowali, jak myśleli. "Znałem ich wszystkich bardzo dobrze. Musiałem skupić się na prawdzie tych postaci. Jest kilka fikcyjnych fragmentów w tym filmie, ale większość wydarzyła się naprawdę" - opowiadał reżyser.

"Krzystek jest człowiekiem niezwykłej odwagi. W Polsce nie ma pozytywnej legendy Solidarności. Działacze Solidarności kojarzą się dziś z nieudacznikami biegającymi po parlamencie i mającymi pretensje, że komuna ich biła albo sadzała. Najczęściej jest tak, że my ich kompletnie nie pamiętamy, ale dziś są osobami publicznymi i cały czas przeplatają się ich biografie" - przekonywał Władysław Frasyniuk, w którego filmowy odpowiednik wcielił się Filip Bobek .



W obsadzie "80 milionów" znaleźli się ponadto inni wspaniali aktorzy: Marcin Bosak , Krzysztof Czeczot , Wojciech Solarz , Agnieszka Grochowska , Olga Frycz , Piotr Głowacki , Mirosław Baka , Sonia Bohosiewicz , Krzysztof Stroiński , Jan Frycz , Mariusz Benoit czy Adam Ferency .



Film Krzystka promował utwór "My nadal (chcemy być sobą)" - nowa wersja legendarnej kompozycji Zbigniewa Hołdysa , która stała się w latach 80. nieoficjalnym hymnem młodych Polaków.

Jej współczesną aranżację przygotował Abradab, jeden z założycieli formacji rapowej Kaliber 44, którego wokalnie wsparł Grzegorz Markowski, frontman zespołu Perfect.

"Cieszę się, że powstał film o ludziach nie tylko dzielnych, ale też bardzo fajnych i o tragicznym, ale niesłychanie ciekawym okresie. Co tu dużo gadać ten okres jest wspaniały także dlatego, że był to czas, kiedy sami byliśmy młodzi" - powiedział przed jednym z pokazów Bronisław Komorowski, zwracając się do obecnych na sali Józefa Piniora i Stanisława Huskowskiego.



"Ten wspaniały film jest optymistyczny, ponieważ pokazuje, że nawet w najtrudniejszym okresie można wygrywać, zachowywać się przyzwoicie i można żyć niesłychanie ciekawie" - dodał ówczesny prezydent RP.



"80 milionów" było polskim kandydatem do Oscara 2013 w kategorii "najlepszy obraz nieanglojęzyczny". Ówczesny minister kultury - Bogdan Zdrojewski, pytany przez dziennikarzy, dlaczego to właśnie ten film został wybrany, powiedział, że obraz ten zgromadził w ubiegłym roku imponującą widownię w polskich kinach.

"Dla mnie ważne było, że była to widownia zróżnicowana, składająca się zarówno z młodych osób, jak i ludzi starszych, a ponieważ jest to film dotyczący stanu wojennego, to naprawdę cieszy" - mówił Zdrojewski. Ostatecznie filmu "80 milionów" zabrakło jednak nawet na liście dziewięciu tytułów, które ubiegały się o nominację do nagrody Akademii w kategorii "najlepszy obraz nieanglojęzyczny".