"Project Artemis" to wysokobudżetowy kosmiczna produkcja Apple Studios, w którym w roli głównej wystąpi Scarlett Johansson ("Czarna Wdowa"). Dotychczas wydawało się, że u jej boku zobaczymy Chrisa Evansa . Tak się jednak nie stanie. Evans musiał zrezygnować przez szczelnie zajęty kalendarz zawodowy. Aktor niedawno skończył zdjęcia do innego filmu Apple’a: "Ghosted", a w jego planach są jeszcze dwie produkcje "Pain Hustlers" i "Big Red One".

Nie do końca wiadomo, dlaczego Batemana zastąpiono Berlantim. Podejrzewa się, że gwiazdor serialu "Ozark" odszedł z powodu szeroko pojętych różnic w wizji na temat projektu. Informatorzy, na których powołuje się portal "Deadline" twierdzą, że Berlanti z entuzjazmem podszedł do propozycji wyreżyserowania filmu "Project Artemis". Równie entuzjastycznie nastawieni do jego wizji mają być dyrekcja Apple’a i producenci filmu.

Channing Tatum zagra w filmie "Project Artemis"

Jonathan Lia z produkującej film "Project Artemis" dla Apple’a firmy These Pictures nie ma wątpliwości, że Tatum przyjmie propozycję zagrania w tym filmie. "Jesteśmy podekscytowani dołączeniem Channinga Tatuma i Grega Berlantiego do naszego projektu. Pasja Grega do tworzonych przez niego postaci i opowiadanych historii przez lata napędzała jego karierę w filmie i telewizji. Od dawna jesteśmy wielkimi fanami Channinga i jesteśmy zaszczyceni, że w końcu będziemy mieli okazję z nim pracować" - mówi.

Apple wiąże z filmem "Project Artemis" duże nadzieje. Studio wyłożyło już na niego ponad 100 milionów dolarów. Scenariusz filmu napisała Rose Gilroy, dla której to pełnometrażowy debiut. Niewiele wiadomo o fabule tej produkcji. Ma ona opowiedzieć o kosmicznym wyścigu supermocarstw w latach 60. ubiegłego wieku

