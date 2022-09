13-minutowa owacja po pokazie "The Banshees of Inisherin" została zakończona przez służby porządkowe, które poprosiły widzów o opuszczenie sali, by przygotować ją na kolejny seans wieczoru - uroczysty pokaz filmu Olivii Wilde "Nie martw się kochanie" .

Jak informuje portal Variety - to najdłuższa owacja po pokazie filmu na tegorocznym festiwalu w Wenecji

"The Banshees of Inisherin" to nowy film Martina McDonagha - autora takich produkcji, jak "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" oraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" . Colin Farrell i Brendan Gleeson ponowni stworzyli wyrazisty ekranowy duet, wcześniej aktorów mogliśmy oglądać w... "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" .

"The Banshees of Inisherin" opowiada historię dwóch przyjaciół, którzy nagle decydują się na zerwanie znajomości. Decyzja ta będzie brzemienna w skutki dla wiejskiej społeczności, której są częścią.

"Wieloryb": Wielki powrót Brendona Frasera

Podczas festiwalu w Wenecji premierę miał także nowy film Darrena Aronofsky'ego "Wieloryb". Jedną z głównych ról zagrał w nim Brendan Fraser, dla którego był to powrót do aktorstwa po latach przerwy spowodowanej depresją i traumą wywołaną molestowaniem seksualnym. Gwiazdor został nagrodzony kilkuminutową owacją publiczności, na którą zareagował łzami wzruszenia.

Według relacji osób będących na premierze filmu "Wieloryb" , publiczność zaczęła owacje w momencie pojawienia się nazwiska Brendana Frasera w napisach końcowych dzieła Aronofsky’ego. Trwały około siedmiu minut, a wyraźnie wzruszony aktor zatrzymał się w trakcie wychodzenia z widowni. Był tak oszołomiony reakcją widzów, że popłakał się ze wzruszenia. Dla Frasera to szczególny moment. Gwiazdor kina przełomu wieków na dobre zdaje się wracać do aktorstwa.

Wśród filmów, które rywalizują o Złote Lwy znajdują się także: "Bardo, czyli kronika sennej podróży" Alejandra Gonzáleza Iñárritu oraz "Tarr" Todda Fielda z główną rolą Cate Blanchett.

