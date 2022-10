Dla Harrisona Forda będzie to debiut w produkcji Kinowego Uniwersum Marvela.

"Captain America: New World Order": Cowiemy o filmie?

W tytułowej roli Kapitana Ameryki po raz pierwszy na dużym ekranie wystąpi Anthony Mackie , który do tej pory w Kinowym Uniwersum Marvela wcielał się w rolę superbohatera Falcona. W serialu "Falcon i Zimowy żołnierz" przejął on obowiązki Kapitana Ameryki po dotychczas wcielającym się w tę rolę Chrisie Evansie .



Z kolei Sabra, w której rolę w filmie "Captain America: New World Order" wcieli się Shira Haas, to izraelska superbohaterka, która po raz pierwszy na kartach komiksów Marvela pojawiła się w 1980 roku w komiksie o superbohaterze Hulku. Pod tym pseudonimem kryje się urodzona w Jerozolimie Ruth Bat-Seraph, pierwsza agentka Mossadu obdarzona ponadnaturalnymi zdolnościami.

Reklama

Również z Hulkiem związana jest postać, w którą w czwartym "Kapitanie Ameryce" wcieli się Tim Blake Nelson . Grany przez niego Lider, czyli Samuel Sterns, pojawił się już w filmie "Incredible Hulk" z 2008 roku i do tej pory czekał na ponowne pojawienie się w Kinowym Uniwersum Marvela. W komiksach Marvela to jeden z najsłynniejszych przeciwników Hulka.

Wiadomo też, że w obsadzie filmu "Captain America: New World Order" znalazło się miejsce dla Danny'ego Ramireza i Carla Lumbly'ego. Powtórzą oni grane w serialu "Falcon i Zimowy żołnierz" postaci Joaquina Torresa i Isaiaha Bradleya.

Film reżyseruje Julius Onah ( "Paradoks Cloverfield" ), który określa czwartego "Kapitana Amerykę" mianem "thrillera paranoicznego". Autorami scenariusza są twórcy "Falcona i Zimowego żołnierza": Dalan Musson i Malcolm Spellman. Premiera filmu została zaplanowana na 3 maja 2024 roku.

Po występie w filmie "Captain America: New World Order", Harrison Ford powtórzy rolę generała Thaddeusa Rossa w obrazie "Thunderbolts"

"Thunderbolts": Co wiemy o produkcji Marvela?

Znane są już nazwiska aktorów, którzy w filmie "Thunderbolts" wcielą się w role główne. Tytułowych superzłoczyńców, którzy przeszli na dobrą stronę, znów zagrają Sebastian Stan (Zimowy Żołnierz), Florence Pugh (Jelena Biełowa), David Harbour (Red Guardian), Olga Kurylenko (Taskmaster), Wyatt Russell (US Agent), Hannah John Kamen (Duch) oraz Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine).

Choć dołączenie Harrisona Forda do Kinowego Uniwersum Marvela ucieszyła wielu fanów, znaleźli się też tacy, którzy skrytykowali ten pomysł. Ci argumentują, że wytwórnia Marvela nie ma szacunku do zmarłego niedawno Williama Hurta i wskazuje na podobną sytuację w "Czarnej Panterze" . Po śmierci Chadwicka Bosemana , który w tym filmie grał księcia T’Challi aka Czarna Pantera, studio zdecydowało, że w jego kontynuacji ta rola Pantery nie zostanie obsadzona ponownie.

Zobacz również:

Bruce Willis: Jak czuje się hollywoodzki gwiazdor? Jest nagranie!

"Uśmiechnij się": Nakręcony za 17 milionów horror zarobił już 140 milionów