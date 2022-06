"Thunderbolts": Co wiemy o projekcie?

Rosną szanse na realizację tajnego projektu Marvel Studios zatytułowanego "Thunderbolts". O produkcji tej mówiło się już od jakiegoś czasu, jednak informacje na jej temat pozbawione były konkretów. Teraz, według informacji podanych przez portal "Deadline", poznaliśmy nazwisko reżysera, który zajmie się realizacją tego filmu. Będzie nim Jake Schreier ("Nowy smak wiśni", "Minx").

Oprócz Jake’a Schreiera, wśród twórców wiązanych z filmem "Thunderbolts" jest jeszcze Eric Pearson. Twórca scenariusza innego komiksowego filmu MCU (Kinowego Uniwersum Marvela) - "Czarnej Wdowy" - zajmie się napisaniem scenariusza również tego filmu. Producentem "Thunderbolts" będzie Kevin Feige.

Odpowiedź na film DC

Zdjęcie "Legion samobójców" / materiały prasowe

Szczegóły tego tajnego projektu pozostają owiane tajemnicą, a sam projekt znajduje się póki co w fazie bardzo wczesnego rozwoju. Ze strzępków informacji związanych z tym filmem wynika, że będzie on marvelowską odpowiedzią na "Legion samobójców" konkurencyjnego DC Comics.

Bohaterami "Thunderbolts" będzie grupa superzłoczyńcow zaangażowana przez rząd do wykonania śmiertelnie niebezpiecznej misji. Mówi się o tym, że w jej skład wchodzić będą postaci złoczyńców, którzy przewinęli się już wcześniej w innych filmach Marvela. Z informacji, do jakich dotarł portal "Deadline" wynika, że studio Marvela skontaktowało się już z wybranymi aktorami i poprosiło ich o to, aby nie planowali niczego innego na lato 2023 roku, kiedy miałyby się zacząć zdjęcia do "Thunderbolts".

Kogo zobaczymy w filmie?

Portal "Deadline" wymienia postaci, które w ten, czy inny sposób mogą pojawić się w planowanym filmie. Pod uwagę brany jest baron Zemo (Daniel Bruhl), Yelena Biełowa (Florence Pugh), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), Abominacja (Tim Roth), U.S. Agent (Wyatt Russell) oraz Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan). W grę wchodzi również postać generała Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, który w komiksach zebrał pierwszą grupę tytułowych Thunderbolts (Piorunów). Jednak wcielający się w tę rolę we wcześniejszych produkcjach Marvela - William Hurt - zmarł w marcu tego roku.

