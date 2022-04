Bruce Willis na nowych zdjęciach z żoną. Kto jest autorką?

"Mama i tata w swoim ulubionym środowisku" - Emma Heming Willis podpisała najnowsze zdjęcia z mężem.

Willis poślubił młodszą o 24 lata modelkę Emmę Heming w 2009 roku. Para poznała się dwa lata wcześniej na planie filmu "Ktoś całkiem obcy" Jamesa Foleya.

Instagram Post

"Emma jest cudowną matką w pełni oddaną swojej rodzinie, absolutnie zniewalającą kobietą, a od niedawna także odnoszącą sukcesy bizneswoman. Jej motywacja, determinacja i pasja podnoszą na duchu, a ona sama niesamowicie mnie inspiruje" - chwali Heming była żona Willisa - Demi Moore .

Reklama

Żona Bruce'a Willisa 1 / 7 Źródło: Splashnews udostępnij

Bruce Willis kończy karierę z powodu choroby

Przypomnijmy, że 30 marca rodzina Bruce'a Willisa poinformowała w mediach społecznościowych, że w związku z ciężkim stanem zdrowia aktor kończy karierę. Lekarze zdiagnozowali u niego afazję.



"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore, a także obecną małżonkę Willisa - Emmę Heming Willis i pięć jego córek.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzieli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego" - brzmi treść oświadczenia.

Instagram Post

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

Zobacz też: Czym objawia się afazja?

Żona Bruce'a Willisa wspiera aktora w walce z chorobą

Jak informuje w rozmowie z "People" osoba z otoczenia pary, 43-letnia Emma Heming Willis była wstrząśnięta, gdy dowiedziała się o postępującej chorobie męża.

"Ponieważ Bruce jest starszy od Emmy, wiedzieli, że jego zdrowie może pogorszyć się szybciej niż jej. Mimo to diagnoza była dla niej końcem świata. Trudno jest patrzeć na pogarszające się zdrowie i kondycję partnera. Tym bardziej że ich córki są jeszcze małe" - Evelyn ma 7 lat, Mabel, 10 lat. I to właśnie dla nich przede wszystkim Emma stara się trzymać nerwy na wodzy i nie poddawać się, opisuje informator.

Żona aktora nie ustaje w staraniach, aby w jakimkolwiek stopniu zahamować postęp choroby i jednocześnie dba o to, aby komfort życia jej męża pozostawał na możliwie dobrym poziomie.

"Emma cały czas współpracuje z najlepszymi specjalistami i lekarzami, którzy mogą mu pomóc. Bruce ma w domu asystenta, który dba o jego bezpieczeństwo, gdy jej nie ma w pobliżu" - dodaje osoba z bliskiego kręgu małżonków.

Bruce Willis XXI wieku 1 / 31 Drugie spotkanie Bruce'a Willisa z M. Night Shyamalanem. Zaraz po znakomitej roli w "Szóstym zmyśle" aktor wystąpił w wyreżyserowanej przez tego artystę ekranizacji komiku zatytułowanej "Niezniszczalny". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Para, która poznała się w 2007 roku, a w 2009 roku powiedziała sobie sakramentalne tak, jak najbardziej poważnie traktuje bowiem słowa małżeńskiej przysięgi o trwaniu przy sobie na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie.

Zobacz również:

Alain Delon żegna się ze światem. Wzruszające słowa

Cary Fukanaga: Reżyser "Bonda" w Ukrainie. "To jest prawdziwe"



Johny Depp kontra Amber Heard. Proces będzie transmitowany w telewizji

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej