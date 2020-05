Bruce Willis mieszka w jednym domu z byłą żoną i obecną żoną

Po trwającej ponad miesiąc rozłące aktor znów jest razem z żoną Emmą Heming i swoimi dwiema najmłodszymi córkami. Nie widywał się z nimi z powodu pandemii, której wybuch zastał go, gdy odwiedzał swoją byłą żonę, Demi Moore. To właśnie u niej Willis spędzał kwanrantannę. Teraz dołączyła do niego obecna żona z córkami, więc cała patchworkowa rodzina mieszka w jednym domu.

Bruce Willis i patchorkowa rodzina /Dimitrios Kambouris/WireImage /Getty Images

Od kilku tygodni Bruce Willis przebywa w stanie Idaho, gdzie przyjechał z odwiedzinami do swojej byłej żony, Demi Moore i ich trzech córek. W tej podróży miały mu towarzyszyć obecna żona Emma Heming i ich dwie córki, Evelyn i Mabel. Ich plany pokrzyżował drobny wypadek, któremu uległa jedna z dziewczynek.



Emma miała dolecieć z córkami nieco później, ale z powodu pandemii koronawirsa zamknięto połączenia lotnicze i musiała z dziećmi zostać w Los Angeles. Z tego samego powodu Bruce nie mógł do nich wrócić, więc został z Demi i córkami. Byli małżonkowie oraz ich latorośle wykorzystali czas kwarantanny na różne zabawy, np. wygłupiali się przed obiektywem, ubrani są w zielono-białe piżamy, o czym wiemy z profili instagramowych ich córek.

Z kolei dzięki filmikom, które Heming wrzuciła właśnie na Instagram, dowiedzieliśmy, że po ponad miesięcznej rozłące Willis znów ma obok siebie żonę i dwie najmłodsze córki, Evelyn i Mabel. Szczęśliwa rodzina jeździła na quadzie i korzystała z różnych innych dobrodziejstw, które oferuje duży ogród. Natomiast 5 maja Willisowie świętują szóste urodziny Evelyn.

Wydaje się, że Bruce’owi udało się zbudować udaną patchworkową rodzinę. Dowodem na to jest nie tylko fakt, że jego była i obecna żona mieszkają obecnie pod jednym dachem. Warto też wspomnieć, że rok temu Demi wzięła udział w odnowieniu przysięgi małżeńskiej między Brucem i Emmą.