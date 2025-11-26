Brigitte Bardot to francuska modelka, piosenkarka i aktorka filmowa. Jej urodą zachwycano się w latach 50. i 60., święciła ogromne sukcesy i do dziś pozostaje ikoną kina. Debiutowała w komedii "Wioska w Normandii" z 1952 roku. Dwie dekady później zrezygnowała z aktorstwa i postanowiła poświęcić się innej działalności.

Jak informował w październiku The Independent, 91-letnia Bardot trafiła do szpitala w w Tulonie. Francuskie media donosiły z kolei, że aktorka przeszła operację z powodu "poważnej choroby", jednak nie udzielono szczegółowych informacji na temat przyczyn hospitalizacji. Lokalna gazeta Var-Martin poinformowała wówczas, że "aktorka powinna opuścić szpital za kilka dni, ale jej stan pozostaje niepokojący".

Brigitte Bardot znów trafiła do szpitala

Brigitte Bardot po hospitalizacji wróciła na krótko do swojego domu w Saint-Tropez. Teraz francuski dziennik "Nice Matin" donosi, że aktorka miała ponownie trafić do szpitala. Ponoć od dwóch tygodni przebywa w Saint-Jean w Tulonie. Szczegóły nie są jednak znane, a w sieci pojawia się coraz więcej nieprawdziwych informacji.

Jakiś czas temu Bardot musiała zdementować doniesienia o... swojej śmierci.

"Nie wiem, kim jest ten idiota, który rozpuścił fałszywą wiadomość o mojej śmierci, ale wiedzcie, że nic mi nie jest i nie mam zamiaru się żegnać" - przekazała.

