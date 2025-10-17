Brigitte Bardot trafiła do szpitala. Jej stan pozostaje "niepokojący"

Brigitte Bardot: ikona kina trafiła do szpitala

Brigitte Bardot to francuska modelka, piosenkarka i aktorka filmowa, urodzona w 1934 roku. Jej urodą zachwycano się w latach 50. i 60., święciła ogromne sukcesy we francuskim kinie. Debiutowała w komedii "Wioska w Normandii" z 1952 roku. Dwie dekady później zrezygnowała z aktorstwa i postanowiła poświęcić się innej działalności. Jak informuje The Independent, ikona kina od trzech tygodni przebywa w szpitalu w w Tulonie. Francuskie media donoszą z kolei, że aktorka przeszła operację z powodu "poważnej choroby", jednak nie udzielono szczegółowych informacji na temat przyczyn hospitalizacji Bardot.

Jak pisze The Independent, lokalna gazeta Var-Martin poinformowała, iż "aktorka powinna opuścić szpital za kilka dni, ale jej stan pozostaje niepokojący".

Brigitte Bardot: kariera legendy francuskiej kinematografii

Brigitte Bardot rozpoczęła karierę aktorską w 1952 roku. Międzynarodową sławę zyskała za sprawą roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Szybko stała się nie tylko ikoną kina, ale też przedmiotem rozważań intelektualistów. W 1959 roku Simone de Beauvoir w eseju zatytułowanym "Syndrom Lolity" nazwał ją "lokomotywą kobiecej historii".

Bardot odeszła z show-biznesu w 1974 roku po zagraniu w 47 filmach, kilku musicalach i nagraniu ponad 60 piosenek. Była nominowana do nagrody BAFTA, otrzymała też nagrodę Davida di Donatella dla najlepszej aktorki zagranicznej za rolę w filmie "Prawda" z 1960 roku. Po ukończeniu kariery aktorskiej zajęła się pracą na rzecz zwierząt. Założyła m.in. The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals. 1985 roku została odznaczona Legią Honorową.

