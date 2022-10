"Ciężko jest zrobić taki film. Składnikiem, który my mieliśmy w naszych 'Mumiach', a którego nie było w 'Mumii' Cruise’a, była zabawa. Tego brakowało w tym nowym wydaniu. Był aż do przesady poważnym horrorem. A w 'Mumii' powinien być dreszcz emocji, ale nie przerażający strach" - ocenił w rozmowie z magazynem "Variety" Fraser. Aktor dodał też, że nie miałby nic przeciwko powrotowi do roli O’Connella w czwartej części "Mumii". "Nie wiem, jak by to miało działać, ale jeśli ktoś wymyśli odpowiedni pomysł, to jestem otwarty" - zapewnia aktor.

Brendan Fraser wraca po latach w filmie "Wieloryb"

O Brendanie Fraserze jest ostatnio głośno za sprawą roli w nowym filmie Darrena Aronofsky’ego zatytułowanym "Wieloryb" . W kontekście jego występu coraz głośniej mówi się o nominacji do aktorskiego Oscara. Na ekrany nie trafi za to inny film z Fraserem w jednej z ról głównych, czyli "Batgirl" . Ta prawie już ukończona produkcja została skasowana przez studio Warner Bros. Discovery. Aktor żałuje, że tak się stało.

"To tragiczne. Taka decyzja nie wzbudza zaufania pomiędzy filmowcami i studiem. Leslie Grace była w tym filmie fantastyczna. Była motorem napędowym, bo to po prostu świetna aktorka. Wszystko, co kręciliśmy, było prawdziwe i ekscytujące. Było antytezą robienia prostych, cyfrowych rzeczy na green-screenie. O trzeciej rano jeździliśmy wozami strażackimi po Glasgow. Mieliśmy miotacze ognia. To było wysokobudżetowe kino" - powiedział rezygnacji z "Batgirl" Fraser. Przyznał jednak, że nie widział pierwszej wersji montażowej filmu, bo nie ogląda niedokończonych produkcji.

W "Wielorybie" Fraser wciela się w rolę otyłego nauczyciela angielskiego, który na nowo próbuje nawiązać kontakt ze swoją nastoletnią córką. Film miał już premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zyskał dobre recenzje. Obok Frasera występują w nim Sadie Sink, Samantha Morton i Ty Simpkins.

